الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل

محمود نوفل

فجرت قوات الإحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل جنوبي الضفة الغربية بحسب ما صرحت به مصادر فلسطينية.

وكانت سلطات الإحتلال اتهمت الأسير الهيموني بالمشاركة في عملية يافا، خلال العام الماضي.

وكانت يافا شهدت في الأول من أكتوبر 2024 حادث إطلاق نار وهجوم مسلح نفذه مقاومان فلسطينيان خارج محطة القطار الخفيف في يافا.

وحينها ، أعلنت الجناح العسكري لحركة حماس ، كتائب عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية يافا، التي أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 16 آخرين.

وبيًنت الكتائب في بيان لها تفاصيل الحادث حيث قالت إن عنصرين من عناصرها استطاعا التسلل إلى داخل إسرائيل، وقاما بـ طعن أحد الجنود والاستيلاء على سلاحه الآلي، ثم تنفيذ العملية في موقعين مختلفين في قلب تل أبيب أحدهما داخل محطة للقطارات.

