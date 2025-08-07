ملف حاسم على طاولة الزمالك.. نجم الفريق مهدد بالرحيل

أصبح نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهددًا بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم حسم ملف تجديد عقده حتى الآن.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن نادي الزمالك سيحسم مصير دونجا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، سواء بتجديد التعاقد أو السماح برحيله.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث أبرم النادي عددًا من الصفقات البارزة خلال الميركاتو الصيفي، أبرزهم: المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، الفلسطيني عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، إلى جانب تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين.

وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل دونجا، في ظل التغييرات الكبيرة التي يشهدها الفريق حاليًا.