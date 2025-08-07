بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن لقاء زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لذلك، وأن روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد اللقاء على مستوى الزعماء.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قال إنه تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا محتملا للقاء قمة بين بوتين وترامب.

وكشفت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الروسي أن التحضيرات لقمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بدأت بالفعل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كشفت مصادر في الحكومة الألمانية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُخطط لعقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أقرب فرصة، في إطار مساعٍ حثيثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل انقضاء المهلة الزمنية التي حددها بنفسه لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تفاصيل الخطة عن دوائر رسمية في برلين، وذلك عقب اتصالات هاتفية جمعت ترامب بعدد من القادة الأوروبيين، من ضمنهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في خطوة تعكس رغبة أمريكية متزايدة في استعادة زمام المبادرة الدبلوماسية في الملف الأوكراني.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكد مصدران مطلعان على الخطة أن ترامب يسعى للقاء بوتين وجهًا لوجه في غضون أسبوع، يتبعه لقاء ثلاثي محتمل يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما يُنذر بتحول جذري في مسار الحرب إذا كُتب لهذه الجهود النجاح.