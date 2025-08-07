بنسبة تخفيض 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة راس سدر

أقامت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، سوق "اليوم الواحد" بمدينة رأس سدر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، استمرارا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجرى افتتاح السوق بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وقال المهندس، أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه يجري إقامة "سوق اليوم الواحد" بكافة مدن المحافظة، بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، وجودة عالية للمواطنين.

وأكد أن سوق اليوم الواحد الي جرى افتتاحه اليوم برأس سدر، شهد إقبالاً كبيراً من مواطني المدينة، وتتوافر فيه جميع السلع الأساسية والغذائية .

واوضح أن نسبة التخفيضات على السلع تراوحت ما بين 20% حتى 30%، وجرى التأكد من توافر السلع، وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعاً بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى،

وأشار إلى أنه جاري التوسع في إقامة هذه الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن .