قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-8-2025
تحذيرات أممية.. تصاعد وفيات الجوع وسوء التغذية يهدد أطفال غزة بكارثة إنسانية وشيكة
امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم
قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
تحويل 1270 مدرسة فنية لمدارس "تكنولوجيا تطبيقية" و "تعليم مزدوج"
لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور
لا زيادة في أسعار الأدوية .. رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة
قريباً.. انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين
أول إجراء من بدرية ضد مروجي شائعه اتهامها بقتل زوجها
رمزي عودة: احتلال غزة خطوة غير عقلانية وتكاليفه باهظة على إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل رياض يختار 32 لاعباً للمعسكر الثاني لمنتخب مصر مواليد 2007

وائل رياض
وائل رياض
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض عن أسماء 32 لاعباً للدخول في المعسكر الثاني خلال الفترة من 9 حتى 14 أغسطس الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة.


القائمة جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: إياد تامر (الأهلي) – مصطفى سامي (المقاولون العرب) – مصطفى البشير (إنبي) – مروان ناصر (بيراميدز).
خط الدفاع: محمد الأمين (بتروجت) – عبد الله بدير ’ يوسف "شيكا" ’ معتز حامد (بيراميدز) – إياد مدحت ’ محمد عاطف (الأهلي) – محمد عبد البصير (إنبي) – أدهم أحمد (المقاولون العرب) – فارس رشاد (طنطا) – محمد عوض (زد) – ماهر خالد (سيراميكا كليوباترا) – سفيان محمد (الاتحاد السكندري).


خط الوسط: محمود فيصل ’ عمرو العزب (إنبي) – عمرو خالد ’ إبراهيم عبد الفتاح (زد) – يوسف نادر ’ علي عاطف (طلائع الجيش) – عمرو ثروت (المقاولون العرب) – أدهم كريم (الجونة) – ياسين عاطف (الأهلي) – عمر أحمد السيد (بيراميدز) – محمود صلاح (غزل المحلة) – حسام عاشور (الزمالك).


خط الهجوم: محمد هيثم (الأهلي) – مصطفى غلوش (إنبي) – يوسف صابر (المقاولون العرب) – عمر أشرف خضر (الإسماعيلي).
كان منتخب مصر تحت 18 عاماً قد بدأ معسكره الأول خلال الفترة من 3 حتى اليوم (الخميس) بمشاركة 34 لاعباً أخر وذلك من أجل اختيار أفضل العناصر قبل انطلاق التصفيات.

منتخب مصر مواليد 2007 وائل رياض مركز المنتخبات الوطنية كأس أفريقيا تحت 20 سنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

وائل رياض

وائل رياض يختار 32 لاعباً للمعسكر الثاني لمنتخب مصر مواليد 2007

تير شتيجن

برشلونة يسحب شارة القيادة من تير شتيجن مؤقتًا بعد خلاف طبي

كاراجر

كاراجر ينتقد مسار تشيلسي رغم التتويج بلقب كأس العالم للأندية

بالصور

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد