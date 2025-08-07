قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساعدات المصرية تنعش غزة | والأسواق تنهار أسعارها .. خبير يعلق

أحمد العيسوي

في وقتٍ تتصاعد فيه الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، تتقدم مصر لتأخذ على عاتقها دورًا يتجاوز حدود الوساطة السياسية، إلى قيادة حقيقية لمهمة إنقاذ إنسانية، بأفعال تسبق الأقوال. فالمشهد في غزة بدأ يتغيّر، والأسواق تشهد انفراجة غير مسبوقة، ومصدر التحوّل: قوافل مصرية لا تتوقف.

انخفاض مفاجئ للأسعار.. بصمة مصرية واضحة

اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أكد أن ما يحدث في غزة اليوم من انخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة للتدفق الكثيف والمنظم للمساعدات المصرية عبر معبر رفح.
"مصر لا تقدم فقط مواد غذائية، بل تُخفّف ألم شعب بأكمله"، هكذا وصف السيد المشهد، مؤكدًا أن هذه التحركات جاءت في توقيت حرج، بينما كانت غزة تغرق في أزمة إنسانية خانقة.

شهادات من داخل القطاع.. "شكراً مصر"

من قلب غزة، تناقلت وسائل الإعلام شهادات شعبية صادقة، تعكس امتنان سكان القطاع للدور المصري. بعض المواطنين تحدثوا عن سلع كانت تُباع بأضعاف ثمنها، أصبحت فجأة في متناول الجميع.
الأسواق انتعشت، والمساعدات التموينية المصرية أغرقت الرفوف، لتعيد قليلًا من الكرامة إلى أسر فقدت الأمل.

إدارة مصرية دقيقة للأزمة

الخبير الاستراتيجي أوضح أن مصر لا تتحرك عشوائيًا، بل تُدير العملية بإحكام ودقة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وتوزيع المساعدات وفق أولويات إنسانية بحتة.
وليس هذا فحسب، فبينما تتحرك قوافل الإغاثة، تتحرك أيضًا الجهود السياسية من القاهرة باتجاه تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار، في تناغم يؤكد الرؤية الاستراتيجية المصرية الشاملة للأزمة.

غزة ليست وحدها.. ومصر لا تنتظر الشكر

"مصر لا تتحرك بدافع الجغرافيا فقط، بل من منطلقات تاريخية وأخلاقية"، هكذا عبّر السيد عن جوهر الدور المصري.
وأضاف: "ما تقوم به القاهرة هو موقف سياسي وإنساني ثابت، لا ينتظر المقابل، ولا يسعى للثناء، بل يقوم على إيمان راسخ بأن غزة جزء من أمن مصر القومي، وقضيتها جزء من ضمير الأمة".

حين تصبح المروءة موقفًا رسمياً

الرسالة المصرية اليوم ليست مكتوبة في بيانات سياسية، بل تُقرأ في ملامح الأطفال الذين عادت إليهم الحياة، وفي الأسواق التي استعادت نبضها.
في صمتٍ نبيل، تتحمل مصر الفاتورة الأكبر، لكنها لا تتحدث عن ذلك أمام الكاميرات، بل تترك الأفعال تتحدث عن نفسها.
في زمن باتت فيه المصالح تتقدّم على المبادئ، تظل القاهرة ثابتة في دعمها لغزة.. دون شروط، ودون حسابات ضيقة، فقط باسم الإنسانية والتاريخ والمصير المشترك.

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
فوائد صحية لإستخدام الكمون
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
طريقة عمل البابريكا المدخنة
