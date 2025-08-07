قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

رئيس حزب العدل: القضية الفلسطينية في قلب كل مصري

النائب عبدالمنعم إمام
النائب عبدالمنعم إمام
عبد الرحمن سرحان

قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية هو موقف شريف، يعبر عن كل ما هو أصيل وحق وضد كل ما هو جور وظلم وامتهان للإنسانية.

وتابع أنه مخطئ كل من يظن أنه قادر على أن يقوم بالوقيعة بين الشعب المصري والفلسطيني وقيادات الدولتين، فالقضية الفلسطينية في قلب كل مصري.

جاء ذلك خلال حضور رئيس حزب العدل للقاء لمناصرة للشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء  على الموقف  المصري العتيد والمحوري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وموقف مصر الثابت من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بمقر السفارة بالقاهرة بحضور عدد من البرلمانيين المصريين ورؤساء الأحزاب وقادة الفكر والرأي.

كما أشاد "إمام" بمجهودات السفير الفلسطيني في القاهرة، وتعبيره عن موقف الشعب الشقيق في تلك الظروف التي يمر بها.

واختتم رئيس حزب العدل حديثه، بأن ما تمر به القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، فكما كان ماضينا مشترك فإن حاضرنا ومستقبلنا مشترك.

