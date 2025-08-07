بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما .. مدرب غينيا : منتخبنا يكتسب الخبرة

أكد الفرنسي كيفين ديكو المدير الفني للمنتخب عيني لكرة اليد ، أن مشاركة منتخب غينيا في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري ، هدفها إكتساب الخبرات.



وقال ديكو :" آدائنا اليوم أمام البرازيل كان أفضل ، من الأداء أمام أيسلندا أمس ، اليوم كان هناك تحسن ملحوظ".



وتابع المدير الفني للمنتخب الغيني :"منتخب غينيا يفتقر للخبرة ، ولدينا مشكلة في التناوب في خط الدفاع ، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة أمام المنتخب السعودي ، وهدفنا الرئيسي هو التحسن في كل مباراة عن التي سبقتها ، وعدم تكرار نفس الأخطاء".



وتحدث ديكو عن الآداء الفني للمنتخب المصري مؤكدا :"أن منتخب مصر فريق متميز ، وأنه استعد جيدًا للبطولة ، ويمكنه الوصول إلى الدور قبل النهائي، بل أنني واثق من تواجده على منصة التتويج ، خاصة وسط جماهيره المتحمسة".



وعن تنظيم مصر البطولة قال كيفين ديكو :" كالعادة التنظيم المصري جيد جدا تواجدت في مصر مع المنتخب الغيني الأول في أمم 2022 وكان التنظيم رائعا ، وها أنا الآن متواجد بمصر واشيد بالتنظيم المصري من جديد".