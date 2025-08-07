قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما .. مدرب غينيا : منتخبنا يكتسب الخبرة

كيفين ديكو
كيفين ديكو
حسام الحارتي

أكد الفرنسي كيفين ديكو المدير الفني للمنتخب عيني لكرة اليد ، أن مشاركة منتخب غينيا في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري ، هدفها إكتساب الخبرات.


وقال ديكو :" آدائنا اليوم أمام البرازيل كان أفضل ، من الأداء أمام أيسلندا أمس ، اليوم كان هناك تحسن ملحوظ".


وتابع المدير الفني للمنتخب الغيني :"منتخب غينيا يفتقر للخبرة ، ولدينا مشكلة في التناوب في خط الدفاع ، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة أمام المنتخب السعودي ، وهدفنا الرئيسي هو التحسن في كل مباراة عن التي سبقتها ، وعدم تكرار نفس الأخطاء".


وتحدث ديكو عن الآداء الفني للمنتخب المصري مؤكدا :"أن منتخب مصر فريق متميز ، وأنه استعد جيدًا للبطولة ، ويمكنه الوصول إلى الدور قبل النهائي، بل أنني واثق من تواجده على منصة التتويج ،  خاصة وسط  جماهيره المتحمسة".


وعن تنظيم مصر البطولة قال كيفين ديكو :" كالعادة التنظيم المصري جيد جدا تواجدت في مصر مع المنتخب الغيني الأول في أمم 2022 وكان التنظيم رائعا ، وها أنا الآن متواجد بمصر واشيد بالتنظيم المصري من جديد".

كيفين ديكو فرنسا بطولة العالم لليد أخبار الرياضة

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
فوائد صحية لإستخدام الكمون
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
طريقة عمل البابريكا المدخنة
