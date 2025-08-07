خالد منتصر: مشاكل الدولة خلال أوقات سابقة سبّبها الخلط بين الدين والسياسة



أكد الدكتور خالد منتصر الكاتب والطبيب، أن أي شخص ينتقد الأزهر يأتي من خوفه الشديد على تلك المؤسسة الكبيرة ، مشيرا إلى أن بعض العلماء، كان لهم آراء تعطي حق الإختيار تم مهاجمتهم بشكل كبير.

وقال خالد منتصر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مشاكل الدولة خلال أوقات سابقة كانت بسبب الخلط بين الدين والسياسة، مؤكدا أنه نحن لسنا ضد الأزهر ولكنا ضد تيار يريد أن يختطف الأزهر.



وتابع الكاتب والطبيب، ننتظر من الأزهر أن يكون له دور كبير في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف