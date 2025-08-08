بعد فترة تأجيلات.. انطلاق تصوير فيلم The Batman 2 في ربيع 2026

بدأت التحضيرات الرسمية لفيلم “The Batman 2”، الجزء الثاني من سلسلة باتمان الجديدة التي حققت نجاحًا واسعًا، ومن المقرر أن ينطلق التصوير في ربيع عام 2026، تمهيدًا لعرض الفيلم في أكتوبر 2027 في صالات السينما العالمية.

الفيلم من إخراج مات ريفز، ويستكمل فيه النجم روبرت باتينسون تجسيد شخصية “بروس واين / باتمان”، بعد النجاح النقدي والجماهيري الكبير الذي حققه في الجزء الأول الصادر عام 2022، والذي قدّم رؤية أكثر سوداوية وواقعية لشخصية “فارس الظلام”.

لا تزال تفاصيل القصة والشخصيات الإضافية طي الكتمان، لكن التوقعات تشير إلى ظهور أعداء جدد من عالم جوثام، وقد يعود بعض الشخصيات التي أحبها الجمهور مثل “المرأة القطة” التي جسدتها زوي كرافيتز، أو “الجوكر” الذي ظهر في مشهد قصير نهاية الجزء الأول.



قدّم الجزء الأول رؤية جديدة ومختلفة عن شخصية “باتمان”، حيث ركّز على الجانب التحقيقي في الشخصية، مستوحياً أجواء أفلام الجريمة والتشويق noir، بعيداً عن الطابع الخارق الذي اعتدناه في أفلام DC السابقة.

تدور الأحداث في العام الثاني من نشاط “باتمان” كمحارب للجريمة في مدينة جوثام ، حيث يواجه قاتلاً متسلسلاً يُدعى “ذا ريدلر” والذي يستهدف نخب المدينة الفاسدين. وبينما يتعمق باتمان في القضية، يكشف أسرارًا مظلمة تتعلق بعائلته وبالمدينة نفسها.