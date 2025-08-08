أبو الدهب: الأهلي يمتلك الدكة الأقوى في مصر

أشاد محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي السابق، بقوة الصفقات التي أبرمها المارد الأحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025، مؤكدًا أن الفريق أصبح يضم قائمة قوية تسمح له بالاعتماد على تشكيلتين بنفس المستوى.



وقال أبو الدهب، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تن":"النادي الأهلي بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو يمتلك فريقين على أعلى مستوى فني، وهو ما سيمنحه مرونة كبيرة خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "من وجهة نظري، وجود فريقين جاهزين داخل الأهلي أمر واضح، والدليل أن ريبيرو دفع بتشكيلتين مختلفتين تمامًا خلال مباراتي بتروجت ومنتخب الشباب الوديتين، ما يعكس عمق قائمة الفريق."

وأكد أبو الدهب أن الأهلي يتمتع حاليًا بـ"أقوى دكة بدلاء في الدوري المصري"، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يمنح الفريق أفضلية واضحة على مستوى البطولات المحلية والقارية.