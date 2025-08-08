عماد متعب عن رحيل وسام أبو علي: الأهلي لا يقف على أحد

أبدى عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، رأيه في رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف القلعة الحمراء، بعد انتقاله مؤخرًا إلى أحد أندية الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن النادي يمتلك حلولًا هجومية قوية وأن رحيل اللاعب لن يُؤثر على أداء الفريق.

وقال متعب خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت":"الأهلي تعاقد مع صفقات قوية قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وتم تعزيز المراكز الهجومية بشكل متنوع... كان من الأفضل استمرار وسام أبو علي، لكن في النهاية الأهلي لا يقف على أحد".

وأضاف: "الميزة في الأهلي أن المهاجمين يمتلكون القدرة على التسجيل بشكل فردي، لكن المهم الآن هو ضربة البداية في الموسم الجديد، لأنها تمنح اللاعبين الثقة وتحدد ملامح المنافسة مبكرًا".

انطلاق الدوري المصري بمشاركة 21 فريقًا لأول مرة

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الدوري المصري الممتاز في نسخته رقم 67، وسط حالة ترقب جماهيري كبيرة، في ظل مشاركة 21 فريقًا للمرة الأولى، بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي، ما وسّع قاعدة المنافسة بشكل غير مسبوق.

ويُقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين:

المرحلة الأولى: تقام بنظام الدوري من دور واحد لجميع الفرق.

المرحلة الثانية: يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية والعربية.

مجموعة الهبوط: تضم الفرق التي تصارع من أجل البقاء في الدوري.