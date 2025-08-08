أخبار جنوب سيناء| تكريم الدفعة الثانية من خريجات برنامج المرأة تقود.. وافتتاح سوق اليوم الواحد برأس سدر

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات علي مدار 24 ساعة الماضية اهمها تكريم الدكتور خالد مبارك لخريجات الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود للمحافظات المصرية.

كما تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة راس سدر لمحاربة غلاء الاسعار وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إن تمكين المرأة أولوية وطنية في بناء الجمهورية الجديد .

وأشار إلى أن اسم البرنامج “المرأة تقود” لم يكن اختيارًا عابرًا، بل يعكس رؤية استراتيجية تتبناها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُعد تمكين المرأة أحد المحاور الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الدفعة الثانية من برنامج " المرأة تقود للمحافظات المصرية.

وسلم محافظ جنوب سيناء شهادات اجتياز التدريب لخريجات الدفعة الثانية من المحافظة للمشاركات في برنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية”، الذي تم عقده مارس العام الماضي عن بعد، ضمن جهود الدولة للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار.

ويُعد هذا البرنامج أحد البرامج الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار مبادرة “مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة”، التي تضم مجموعة من البرامج المصممة خصيصًا لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بمشاركة الخريجات في هذه اللحظة الفارقة، موجهًا التهنئة لهن على نجاحهن في اجتياز البرنامج الذي يأتي تأكيدًا على إيمان الدولة بدور المرأة كشريك فاعل في مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

وأشار المحافظ إلى أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي شملت مختلف جوانب الحياة، مثل “100 مليون صحة”، و”حياة كريمة”، وبرامج دعم الشباب وذوي الهمم، ليُضاف إليها ملف تمكين المرأة، والذي يُمثل برنامج “المرأة تقود” إحدى أبرز محطاته.





وخاطب المحافظ الخريجات قائلاً: “أخواتي وبناتي، أنتن اليوم سفراء للقيادة والتميّز، وأصبح لديكن من المهارات والمعارف ما يؤهلكن للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار المحلي والمساهمة في نهضة المجتمع. كُنّ مصدر إلهام ونموذجًا مشرفًا لبنات جيلكن.”





من جانبها، أشاد الدكتورة نهى الحسيني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء بالدور الكبير الذي يبذله المحافظ في دعم المرأة، مؤكدة أن رعايته لهذه المبادرات تنعكس بشكل مباشر على تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا في المحافظة.





بدورهن، عبرت الخريجات عن خالص امتنانهن لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر طوال فترة البرنامج، مؤكدات أن هذه التجربة أضافت لهن الكثير من الخبرات التي ستسهم في تطوير أدائهن المهني والقيادي، كما أعربن عن استعدادهن لتحمل المسؤولية وخدمة مجتمعهن بفاعلية.





ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار سعي الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى تنفيذ برامج نوعية تستهدف بناء كوادر نسائية مؤهلة لتولي المناصب القيادية في المحافظات، بما يتماشى مع التحولات التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.





جدير بالذكر أنّ الدفعة الثالثة من الكوادر المؤهلة للقيادة تشارك الآن في فعاليات التدريب بمجلس مدينة شرم الشيخ و الذي يستمر علي مدار ٣ اسابيع.

أقامت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، ، سوق "اليوم الواحد" بمدينة رأس سدر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، استمرارا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجرى افتتاح السوق بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وقال المهندس، أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه يجري إقامة "سوق اليوم الواحد" بكافة مدن المحافظة، بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، وجودة عالية للمواطنين.

وأكد أن سوق اليوم الواحد الي جرى افتتاحه اليوم برأس سدر، شهد إقبالاً كبيراً من مواطني المدينة، وتتوافر فيه جميع السلع الأساسية والغذائية .

واوضح أن نسبة التخفيضات على السلع تراوحت ما بين 20% حتى 30%، وجرى التأكد من توافر السلع، وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعاً بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى،

وأشار إلى أنه جاري التوسع في إقامة هذه الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.