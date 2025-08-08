انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 8-8-2025 مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدد من المباريات أبرزها مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الجولة الأولى من المسابقة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

وادي دجلة X بيراميدز – 6 مساء – ONTime Sports

سيراميكا كيلوباترا X الزمالك – 9 مساء - ONTime Sports

المصري X الاتحاد – 9 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات ودية للأندية

تشيلسي X باير ليفركوزن – 9 مساء

موناكو X إنتر ميلان – 9 مساء

برينتفورد X بوروسيا مونشنجلادباخ – 9.30 مساء

نيوكاسل يونايتد X إسبانيول – 9.30 مساء.