انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 8-8-2025 مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدد من المباريات أبرزها مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الجولة الأولى من المسابقة.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
وادي دجلة X بيراميدز – 6 مساء – ONTime Sports
سيراميكا كيلوباترا X الزمالك – 9 مساء - ONTime Sports
المصري X الاتحاد – 9 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات ودية للأندية
تشيلسي X باير ليفركوزن – 9 مساء
موناكو X إنتر ميلان – 9 مساء
برينتفورد X بوروسيا مونشنجلادباخ – 9.30 مساء
نيوكاسل يونايتد X إسبانيول – 9.30 مساء.