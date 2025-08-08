طريقة عمل استربس الدجاج أحلى من المطاعم

استربس الدجاج من الأطباق الشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص الأطفال مما يجعل البعض يحرص على تناولها في المطاعم.

لذا قدمت الشيف توتا مراد، عبر قناة سي بي سي سقرة، طريقة عمل استربس الدجاج، فيما يلي:





مقادير استربس الدجاج

● صدور دجاج تقطيعة استربس





مرحله اولي

● ٢ كوب دقيق

● ٦ ملاعق كبيرة نشا

● ١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ١ ملعقة كبيرة بابريكا

● ١ ملعقة كبيرة بصل بودرة

● ١ ملعقة كبيرة توم بودرة

● كوب ماء (قابل للزيادة)

● ٢ بيضة





مرحله ثانيه

● ٢ كوب دقيق

● ٦ ملعقة كبيرة نشا

● ١ ملعقة كبيرة توم بودرة

● ١ ملعقة كبيرة بصل بودرة

● ١ ملعقة كبيرة بابريكا

● ٢ ملعقة صغيرة ملح

● زيت غزير للقلي









طريقة تحضير استربس الدجاج

تخلط مكونات المرحلة الأولى ثم يتبل الدجاج.

تخلط مكونات المرحلة الثانية ثم تغمر في الخليط الجاف

تقلى في زيت غزير ساخن.