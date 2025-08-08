عائلات المحتجزين الإسرائيليين: قرار الكابينت بشأن السيطرة على غزة يعني عدم إعادة ذوينا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، قالت إن قرار الكابينت بشأن السيطرة على غزة يعني عدم إعادة ذوينا إلى الأبد.

وأعلنت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن رئيس أركان جيش الإسرائيلي إيال زامير، أن وحدات الاحتياط تعاني حالة إرهاق وسيكون للأمر تداعيات ملموسة وصعبة.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي -بحسب المصدر ذاته - على أنه سيكون صعبا على القوات السيطرة طويلة الأمد في غزة.

من جانبه ؛ قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا إن قرار مجلس الوزراء يثبت أن قرارات الحياة والموت تتخذ خلافا لاعتبارات الأمن وأهداف الحرب.

وقال مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة.

وذكر مكتب نتنياهو أن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق ان الهدف من عملية احتلال مدينة غزة إجلاء جميع المدنيين من المدينة إلى المخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر المقبل.