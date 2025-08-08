قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أطنان حشيش وهيدرو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بربع مليار جنيه| صور
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: قرار الكابينت بشأن السيطرة على غزة يعني عدم إعادة ذوينا

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، قالت إن قرار الكابينت بشأن السيطرة على غزة يعني عدم إعادة ذوينا إلى الأبد.

وأعلنت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن رئيس أركان جيش الإسرائيلي إيال زامير،  أن  وحدات الاحتياط تعاني حالة إرهاق وسيكون للأمر تداعيات ملموسة وصعبة.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي -بحسب المصدر ذاته -  على أنه سيكون صعبا على القوات السيطرة طويلة الأمد في غزة.

من جانبه ؛ قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا إن قرار مجلس الوزراء يثبت أن قرارات الحياة والموت تتخذ خلافا لاعتبارات الأمن وأهداف الحرب.

وقال مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة.

وذكر مكتب نتنياهو أن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق ان الهدف من عملية احتلال مدينة غزة إجلاء جميع المدنيين من المدينة إلى المخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر المقبل.

القاهرة الإخبارية

