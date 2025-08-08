لمتابعة بطولة العالم لليد .. وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً تنسيقيًا بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، و بدر دياب نائب رئيس الاتحاد الدولي، و آمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، و ياسر الرملي مدير البطولة.

تناول الاجتماع متابعة سير البطولة في يومها الثالث، واستعراض ما تم تنفيذه من ترتيبات تنظيمية وفنية، والتأكيد على جاهزية الصالات المستضيفة للمباريات، وكذلك توفير كافة سبل الدعم للمنتخبات المشاركة، بما يضمن خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية تعكس قدرات مصر في استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم البطولة يأتي امتدادًا لنجاحات مصر في استضافة البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة مصر وريادتها في المجال الرياضي.

من جانبه، أشاد الدكتور حسن مصطفى بالأجواء التنظيمية المتميزة للبطولة منذ انطلاقها، والتعاون المثمر بين الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، مثنيًا على الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة في تهيئة كافة الإمكانات لضمان نجاح الحدث.