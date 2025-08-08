المنوفية: تحرير 740 محضرًا للمخابز والأسواق وضبط 20 طن أرز ونخالة



تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وفى هذا الشأن أعلن أبو ليمون عن تحرير 740 محضر تمويني خلال الأسبوع الجاري وذلك بالتنسيق التام بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، وتنوعت ما بين 447 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و293 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .

هذا وأوضح المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة ، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات أعلاف ومطحن بناحية منوف وتم ضبط 12 طن نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات بقالة بدائرة منوف وضبط 8طن أرز بدون مستندات مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد مستودع حديد بناحية دبركى وتم ضبط 5 طن حديد بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد التربح بدون وجه حق ، وكذا تحرير 20 محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بنطاق المحافظة.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أمس حملة تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع الطب البيطري ، تمكنت خلالها من ضبط كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.