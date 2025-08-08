قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع الكهرباء عن تلا 4 ساعات في المنوفية.. الأماكن والمواعيد

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
مروة فاضل

اعلن مركز ومدينة تلا، في محافظة المنوفية برئاسة وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينه تلا  بناءا علي الفاكس الوارد من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ,وفرع كهرباء تلا سيتم قطع الكهرباء.

 واضاف، رئيس المدينة، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي غدا السبت ٩ اغسطس  من الساعة ٨ صباحا حتي الساعة ١٢  ظهراً وذلك لعمل الصيانة الدورية  .

واكد ان الأماكن المتأثرة بالفصل هي ( نصف قرية البندارية - الشطوخ - عزب الشطوخ - مصنع الأعلاف - شارع مدافن الأقباط والشوارع المتفرعة منه وطريق زاوية يمير - جزء من شارع المحكمة و الشوراع المتفرعة من شارع العقيد - شارع الشيخ مصطفي النمر وشارع محمد محمود - قرى الكمايشية، كفر العلوي ، سقط جدام ميت الكرام شیر اینوش و مجاوريهم - عزب صفط جدام ، محولات التنمية ومجاوريهم - شارع السنترال و شارع الجمايلة وشارع مصر الجديدة - شارع النادي و الكورنيش و جزء من شارع المحكمة - منطقة المعهد الديني و النقراشي و شارع العقيد - محولات تنمية الشطوخ والبندارية ومجاوريهم - قرى بيمر . كفر السادات ، ومجاوريهم ومحاوريهم - شارع هندسة الري و شارع مدرسة الصنابع و شارع الشهيد جوده و شارع مجلس المدينة - جزء من قرية طوخ . قرى ميت ابو الكوم كفر زرفان و مجاوريهم - فری زرقان کفر میت ابو الكوم ومجاوريهم).

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية قطع الكهرباء تلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الحديدي

خطيب الجامع الأزهر: هدف ترويج الشائعات هو ضرب وحدة صف الأمة.. فيديو

البلوجرز

هل أصبح البلوجرز «معلمي» الشباب والأطفال؟ دراسة تكشف أسرار تأثيرهم على الشباب

إمام المسجد الحرام

إمام المسجد الحرام: مرضاة الله وطاعته هي غاية سعادة العبد وفلاحه

بالصور

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد