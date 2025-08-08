قطع الكهرباء عن تلا 4 ساعات في المنوفية.. الأماكن والمواعيد

اعلن مركز ومدينة تلا، في محافظة المنوفية برئاسة وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينه تلا بناءا علي الفاكس الوارد من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ,وفرع كهرباء تلا سيتم قطع الكهرباء.

واضاف، رئيس المدينة، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي غدا السبت ٩ اغسطس من الساعة ٨ صباحا حتي الساعة ١٢ ظهراً وذلك لعمل الصيانة الدورية .

واكد ان الأماكن المتأثرة بالفصل هي ( نصف قرية البندارية - الشطوخ - عزب الشطوخ - مصنع الأعلاف - شارع مدافن الأقباط والشوارع المتفرعة منه وطريق زاوية يمير - جزء من شارع المحكمة و الشوراع المتفرعة من شارع العقيد - شارع الشيخ مصطفي النمر وشارع محمد محمود - قرى الكمايشية، كفر العلوي ، سقط جدام ميت الكرام شیر اینوش و مجاوريهم - عزب صفط جدام ، محولات التنمية ومجاوريهم - شارع السنترال و شارع الجمايلة وشارع مصر الجديدة - شارع النادي و الكورنيش و جزء من شارع المحكمة - منطقة المعهد الديني و النقراشي و شارع العقيد - محولات تنمية الشطوخ والبندارية ومجاوريهم - قرى بيمر . كفر السادات ، ومجاوريهم ومحاوريهم - شارع هندسة الري و شارع مدرسة الصنابع و شارع الشهيد جوده و شارع مجلس المدينة - جزء من قرية طوخ . قرى ميت ابو الكوم كفر زرفان و مجاوريهم - فری زرقان کفر میت ابو الكوم ومجاوريهم).