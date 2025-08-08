قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
فن وثقافة

الحزن يسيطر على مجدي أبو عميرة في جنازة الفنان سيد صادق

المخرج مجدي أبو عميرة
المخرج مجدي أبو عميرة
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صورا  للمخرج مجدي أبو عميرة في جنازة الفنان سيد صادق، حيث ظهر على وجهه الحزن الشديد. 


وحرص على الحضور ، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، مجدي أبو عميرة والعديد من النجوم.


يذكر أن التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص وحصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني قبل أيام من وفاته.

قال سيد صادق  في اخر  لقاء له: الحمد لله الفن قدم لي تكريما وتقديرا كبيرا، لكن عملي في التجارة هو الأمان والسند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني والحمد لله انا عايش ومبسوط”.

وأضاف صادق: “كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقة والسراب ولن أعيش في جلباب أبي، أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.


اشتهر سيد صادق، بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة ولقب بشرير السينما والدراما المصرية.

مجدي أبو عميرة اخبار الفن نجوم الفن سيد صادق

