الحزن يسيطر على مجدي أبو عميرة في جنازة الفنان سيد صادق

رصدت عدسة صدى البلد صورا للمخرج مجدي أبو عميرة في جنازة الفنان سيد صادق، حيث ظهر على وجهه الحزن الشديد.



وحرص على الحضور ، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، مجدي أبو عميرة والعديد من النجوم.



يذكر أن التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص وحصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني قبل أيام من وفاته.

قال سيد صادق في اخر لقاء له: الحمد لله الفن قدم لي تكريما وتقديرا كبيرا، لكن عملي في التجارة هو الأمان والسند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني والحمد لله انا عايش ومبسوط”.

وأضاف صادق: “كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقة والسراب ولن أعيش في جلباب أبي، أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.



اشتهر سيد صادق، بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة ولقب بشرير السينما والدراما المصرية.