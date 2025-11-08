واحة الإبداع .. افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية

افتُتِح اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بمركز الواحات البحرية في محافظة الجيزة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار دعم الدولة لقطاع الزراعة وتعزيز مكانة مصر كإحدى أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للتمور.

ويُقام المهرجان برعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لـ مؤسسة إرث زايد الإنسانية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الجيزة، في إطار الشراكة المصرية الإماراتية التي تهدف إلى تطوير قطاع التمور وتحسين جودة الإنتاج ودعم الصناعات القائمة عليه.

شهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا رفيع المستوى، حيث شارك عدد من الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات المحلية والدولية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الزراعية والمهتمين بصناعة التمور من مصر وعدة دول عربية وأجنبية.

وتضم فعاليات المهرجان معرضًا دوليًا للتمور ومنتجاتها بمشاركة عارضين من مختلف المحافظات والدول المشاركة، ومسابقة التمور المصرية 2025 لتشجيع الابتكار والجودة في إنتاج وتصنيع التمور، إلى جانب ورش عمل وندوات علمية حول أحدث أساليب الزراعة والتعبئة والتسويق، فضلًا عن فقرات فنية وتراثية تُبرز أصالة الواحات البحرية وتاريخها العريق.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركات دولية متميزة من نحو عشر دول، من أبرزها: الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الأردن، السودان، تونس، الجزائر، ليبيا، وموريتانيا، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات دولية مهتمة بتطوير قطاع التمور عالميًا.

كما سيتم خلال فعاليات المهرجان منح جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وتكريم المزارعين المتميزين والشركات الرائدة في تطوير صناعة التمور المصرية.

ويُقام المهرجان هذا العام تحت شعار:

“الواحات البحرية… واحة التمور والإبداع”،

ليؤكد على رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الزراعي والسياحي، وتحويل الواحات البحرية إلى مركز دولي لصناعة وتصدير التمور