ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
واحة الإبداع .. افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتُتِح اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بمركز الواحات البحرية في محافظة الجيزة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار دعم الدولة لقطاع الزراعة وتعزيز مكانة مصر كإحدى أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للتمور.

ويُقام المهرجان برعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لـ مؤسسة إرث زايد الإنسانية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الجيزة، في إطار الشراكة المصرية الإماراتية التي تهدف إلى تطوير قطاع التمور وتحسين جودة الإنتاج ودعم الصناعات القائمة عليه.

شهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا رفيع المستوى، حيث شارك عدد من الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات المحلية والدولية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الزراعية والمهتمين بصناعة التمور من مصر وعدة دول عربية وأجنبية.

وتضم فعاليات المهرجان معرضًا دوليًا للتمور ومنتجاتها بمشاركة عارضين من مختلف المحافظات والدول المشاركة، ومسابقة التمور المصرية 2025 لتشجيع الابتكار والجودة في إنتاج وتصنيع التمور، إلى جانب ورش عمل وندوات علمية حول أحدث أساليب الزراعة والتعبئة والتسويق، فضلًا عن فقرات فنية وتراثية تُبرز أصالة الواحات البحرية وتاريخها العريق.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركات دولية متميزة من نحو عشر دول، من أبرزها: الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الأردن، السودان، تونس، الجزائر، ليبيا، وموريتانيا، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات دولية مهتمة بتطوير قطاع التمور عالميًا.

كما سيتم خلال فعاليات المهرجان منح جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وتكريم المزارعين المتميزين والشركات الرائدة في تطوير صناعة التمور المصرية.

ويُقام المهرجان هذا العام تحت شعار:
“الواحات البحرية… واحة التمور والإبداع”،
ليؤكد على رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الزراعي والسياحي، وتحويل الواحات البحرية إلى مركز دولي لصناعة وتصدير التمور

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

الأهلي

نجم الأهلي على رأس قائمة مالي لمواجهة الأردن وديًا

الزمالك

ناقد رياضي : اوعى تطلع الزمالك من الحسبة

منتخب السيدات

3 محكمات مصريات يشاركن في إدارة منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

