واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
حوادث

ضرب وإتلاف.. إيداع الملاكم ووالده في قضية تعدي بيفرلي هيلز قفص الاتهام

المتهم
المتهم
محمد صبرى   -  
ندى سويفى

وصل، منذ قليل، ملاكم متهم بضرب شاب في واقعة التعدي على أسرة أمام نادي بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، إلى المحكمة، وتم إيداعه قفص الاتهام لنظر أولى جلسات محاكمته.

ورافق الشاب والده، المتهم بدهس الأسرة المجني عليها، وتم إيداعه قفص الاتهام أيضا، لمحاكمته بتهمة الإتلاف، حيث أحالته النيابة لمحكمة الجنايات بتهمة الدهس، وإلى الجنح بتهمة الإتلاف.

وأحال المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، الملاكم المتهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي بيفرلي هيلز إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة، برئاسة المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة الشيخ زايد، للمتهم تهمة الضرب للمجني عليه، ما تسبب في إصابته بعدة إصابات في الوجه.

يأتي ذلك بعدما نسخت النيابة صورة من التحقيقات في قضية دهس رجل أعمال لطالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد، حيث قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بينما أحيل نجله إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب.

وأنهت النيابة التحقيقات التي احتوت على تفريغ كاميرات المراقبة للحظة دهس المتهم للمجني عليهم، ما تسبب في إصابتهم بعدة إصابات مختلفة بين كسور وجروح متفرقة.

وخلال التحقيقات، أنكر رجل الأعمال المتهم في حادث دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد ارتكابه الجريمة عن قصد.

من جانبه، أنكر رجل الأعمال المتهم قيامه بدهس المجني عليهم بسيارته، وعندما تمت مواجهته بمقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة، قال إنه لم يكن يقصد دهسهم، مرددا طوال التحقيقات:"محصلش ومكانش قصدي"، لتقرر النيابة في نهاية التحقيقات حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل، وقررت التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث، وطلبت تحريات إدارة المباحث الجنائية التكميلية حول الواقعة.

وتصدرت واقعة دهس طالب ووالده وابن عمته ترند مواقع التواصل بعدما سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل الحادث، وذكرت أن بداية الواقعة كانت بـ"خناقة" داخل مدرسة دولية بين نجلها الذي اعتدى عليه زملاؤه ٣ أشقاء و٣ آخرون بسبب تحدثه إلى زميلته التي يحاول أحد الطلاب المعتدين لفت انتباهها.

وعبر صفحتها الشخصية، سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل تعرض زوجها وابنها وقريبه للدهس من ولي أمر زميله أمام النادي في كمبوند شهير بالشيخ زايد، وقالت في منشور طويل: "قررت أحكي عشان في ناس كتير وجرائد بيتكلموا عن لساني كلام.. أنا ماتكلمتش مع أي صحافة ولا هتكلم أصلا مش خناقة عيال.. ده محاولة قتل متعمدة!

اللي حصل في مدرسة في الشيخ زايد يوم الأربعاء اللي فات مش خناقة ولاد.. اللي حصل جريمة، وناس بتلعب بحياة البشر، وأرواحنا بتدفع التمن!

والثمن والنتيجة: جوزي في العناية المركزة في غيبوبة ونزيف في المخ، ده غير الجروح والكدمات الشديدة؛ ابني حازم كسر في الكاحل وعملية شرائح ومسامير، وجروح وخياطات في وشه وجسمه.

سعيد ابن عمة حازم: كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، فتح شديد في الشفاه، خياطات وجروح في أكتر من مكان في الوش، وكدمات في الجسم كله".

ملاكم ضرب شاب التعدي على أسرة نادي بيفرلي هيلز

