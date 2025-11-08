قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
تحقيقات وملفات

بين نزع السلاح والإعمار.. غزة عالقة بين اشتراطات واشنطن وتحركات حماس| محلل يعلق

إعادة إعمار غزة
إعادة إعمار غزة
ياسمين القصاص

تتزايد التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بملف إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل اشتراطات دولية صارمة تقودها واشنطن، بالتوازي مع تحركات ميدانية جديدة لحركة حماس أثارت موجة من الجدل داخل القطاع.

بينما تؤكد الولايات المتحدة ضرورة تحقيق الأمن ونزع السلاح قبل أي خطوة نحو الإعمار، تتهم تقارير ميدانية الحركة بمحاولة إعادة بسط نفوذها في الشوارع والأسواق بعد سنوات من الحرب والانقسام.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وسكان القطاع، ويشدد الرئيس في كل مناسبة على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كافية، إلى جانب ضرورة الإسراع في إطلاق عملية شاملة لإعادة الإعمار.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعمل مصر حاليا على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بنهاية الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وأكد أن هذا المؤتمر يأتي كمبادرة مصرية مهمة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار داخل القطاع، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى استدامة وقف إطلاق النار.

وأشار  إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المشروع المصري لإعادة الإعمار قد حظي بترحيب واسع على المستويات العربية والإسلامية والدولية، مشيرا إلى أنه يمثل خطة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تلبية احتياجات سكان القطاع العاجلة والمستقبلية على حد سواء.

وتابع: "هذا المؤتمر سوف يعمل على الترويج لمشروع الإعمار وتسويق فرصه الاستثمارية والتنموية، مع السعي إلى إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة الفاعلة في تنفيذه، وأوضح أن نجاح هذا المشروع وديمومته يتطلبان توفير ضمانات حقيقية تحول دون تدخل حركة حماس في إدارة القطاع، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف الإنسانية والإعمارية المنشودة". 

ومن جانبه، قال مسؤول أمريكي- خلال تصريحات إعلامية، إن عملية إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة ما لم يتم تسليم سلاح حركة "حماس" بشكل كامل، وضمان عدم تشكيلها أي تهديد مستقبلي للأمن في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن إعادة الإعمار مشروطة بتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يشرع في تقديم المساعدات أو تمويل المشروعات دون التأكد من نزع سلاح الحركة ومنع عودة أي عمليات عسكرية داخل القطاع.

وأضاف قائلا إن عددا من الدول والآليات الدولية جاهزة للمساهمة والتبرع في مشاريع الإعمار بمجرد تحقق الشروط الأمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شخصيات من التكنوقراط تم إعدادها لتولي إدارة الخدمات في غزة لوجيستيا، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للسكان وتحقيق استقرار دائم.

كما شدد المسؤول على أن التركيز الحالي ينصب على تنفيذ خطة شاملة لنزع سلاح "حماس"، موضحا أن عناصر الحركة في مدينة رفح ستكون بمثابة اختبار رئيسي لنجاح هذا المسار.

وتابع أن مجلس الأمن الدولي سيواجه قريبا اختبارا حقيقيا عند مناقشة مشروع القرار الخاص بنشر قوات دولية في غزة، وهو القرار الذي ينتظر أن يحظى بجدل واسع بين القوى الكبرى.

وفي ختام تصريحاته، أشار المسؤول إلى أن هناك تحديات تواجه تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العمل جار مع عدد من الدول الفاعلة في المنطقة لتذليل هذه العقبات تدريجيا.

تحركات حماس تثير الجدل في غزة

وفي سياق مواز، أثارت إجراءات جديدة اتخذتها البلديات التابعة لحركة حماس في قطاع غزة استياءا واسعا بين السكان، بعدما طالبت النازحين المقيمين في الخيام بدفع مقابل مالي لاستخدام الأراضي الحكومية التي أقيمت عليها المخيمات.

ويأتي هذا القرار – بحسب مراقبين – في إطار محاولات الحركة إعادة فرض سيطرتها على الشوارع والأسواق بعد عامين من الحرب المدمرة، ما تسبب في حالة من التوتر الاجتماعي والمعيشي داخل القطاع.

وذكرت شبكة "عودة" الفلسطينية أن عناصر حماس أعادوا، مطلع الأسبوع الماضي، انتشارهم في مناطق متفرقة من مدينة غزة، حيث شرعوا في إخلاء عدد من الخيام المنتشرة حول المدينة، وإغلاق بعض المحال التجارية، واعتقال عدد من التجار.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "أخبار 12" العبرية عن مصادر قولها إن تلك التحركات تعكس مساعي حماس إلى بسط نفوذها مجددا، وإيصال رسالة لسكان القطاع بأنها لا تزال القوة المسيطرة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إجراءات تنظيمية أم محاولة لإعادة السيطرة؟

كما أوضحت القناة العبرية أن الحركة فرضت حظرا على فتح محال الشاورما، مبررة ذلك برغبتها في ضبط أسعار الدجاج المستخدم في صناعتها، إلى جانب إزالة الخيام المقامة على طريق صلاح الدين واعتقال من وصفتهم بتجار السوق السوداء ضمن حملة تزعم أنها تهدف إلى تنظيم الأسواق.

غير أن محللين سياسيين أكدوا أن هذه الإجراءات ذات طابع سياسي أكثر من كونها اقتصادية أو تنظيمية، معتبرين أن الهدف الحقيقي منها هو إعادة تأكيد سلطة الحركة على الأرض، واستعادة حضورها الميداني والإداري بعد فترة من الانكماش والتراجع.

والجدير بالذكر، أن تتداخل الملفات السياسية والأمنية والإنسانية في المشهد الغزي المعقد، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض معادلة جديدة قائمة على نزع السلاح مقابل الإعمار، فيما تحاول حركة حماس الحفاظ على نفوذها في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة. 

وبين هذه التجاذبات، يبقى المدنيون في غزة هم المتضرر الأكبر، ينتظرون بصيص أمل يعيد إليهم الأمن والحياة الكريمة.

حماس حركة حماس غزة قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

رينو

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

عزاء زوجة حسن العدل

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

