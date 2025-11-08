قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء

الأسرى الفلسطينيون
ناصر السيد

تحتجز إسرائيل عشرات الفلسطينيين من غزة معزولين في سجن تحت الأرض، حيث لا يرون ضوء النهار، ويُحرمون من الطعام الكافي، ويُمنعون من تلقي أخبار عائلاتهم أو العالم الخارجي.

ومن بين المعتقلين مدنيان فلسطينيان على الأقل محتجزان منذ أشهر دون تهمة أو محاكمة: ممرض محتجز بملابسه الطبية، وبائع بقالة شاب، وفقًا لمحامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) الذين يمثلون الرجلين.

جحيم سجن راكيفيت الإسرائيلي

نُقل الرجلان إلى مجمع راكيفيت تحت الأرض في يناير، ووصفا تعرضهما للضرب والعنف بشكل منتظم، بما يتماشى مع التعذيب الموثق جيدًا في مراكز احتجاز إسرائيلية أخرى.

افتُتح سجن راكيفيت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي لاحتجاز عدد قليل من أخطر عناصر الجريمة المنظمة في إسرائيل، ولكنه أُغلق بعد بضع سنوات بدعوى عدم إنسانيته. 

أمر وزير الأمن اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، بإعادته إلى الخدمة بعد هجمات 7 أكتوبر عام 2023.

تقع الزنازين، و"ساحة" صغيرة للتمارين الرياضية، وقاعة اجتماعات للمحامين، جميعها تحت الأرض، ما يُبقي السجناء محرومين من أي ضوء طبيعي.

صُمم السجن في البداية لاستيعاب عدد قليل من السجناء ذوي الحراسة المشددة في زنازين فردية، وكان عددهم 15 رجلاً عند إغلاقه عام 1985. 

التعذيب في إسرائيل

وفي الأشهر الأخيرة، سُجن حوالي 100 سجين، وفقًا للبيانات الرسمية التي حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

بموجب وقف إطلاق النار المتفق عليه في منتصف أكتوبر ، أفرجت إسرائيل عن 250 سجينًا فلسطينيًا أدينوا في محاكم إسرائيلية، و1700 سجين فلسطيني من غزة كانوا محتجزين لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. 

وكان من بينهم التاجر الشاب المحتجز في راكيفيت ومع ذلك، كان نطاق الاعتقالات هائلاً لدرجة أنه حتى بعد الإفراج الجماعي، لا يزال ما لا يقل عن 1000 شخص آخرين محتجزين لدى إسرائيل في ظل نفس الظروف، بمن فيهم الممرضة التي تمثلها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: "على الرغم من انتهاء الحرب رسميًا، لا يزال الفلسطينيون من غزة مسجونين في ظل ظروف حرب عنيفة ومتنازع عليها قانونيًا، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتصل إلى حد التعذيب".

كان الرجلان اللذان التقيا بمحامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل في سبتمبر هما ممرض يبلغ من العمر 34 عامًا، اعتُقل أثناء عمله في مستشفى في ديسمبر 2023، وتاجر شاب اعتُقل في أكتوبر 2024 أثناء مروره عبر نقطة تفتيش إسرائيلية.

وقالت المحامية جنان عبدو، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: "في حالات العملاء الذين زرناهم، نتحدث عن مدنيين. كان الرجل الذي تحدثت إليه شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا، وكان يعمل بائعًا للطعام. أُخذ من نقطة تفتيش على الطريق".

نخبة حماس

كان بن غفير قد صرّح لوسائل إعلام إسرائيلية وعضو في البرلمان بأن سجن "راكيفيت" يُعاد تأهيله لاحتجاز مقاتلي "النخبة" - أي "النخبة" - من حماس الذين قادوا مجازر داخل إسرائيل في 7 أكتوبر ، ومقاتلي القوات الخاصة لحزب الله الذين أُسروا في لبنان.

وصرح مسئولون إسرائيليون بأنه لم يُفرج عن أي فلسطيني متورط في هجمات عام 2023 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أسفر عن إعادة الأسير المراهق إلى غزة.

لم تُجب مصلحة السجون الإسرائيلية عن أسئلة حول وضع وهوية السجناء الآخرين المحتجزين في "راكيفيت"، والتي تعني "زهرة بخور مريم" باللغة العبرية.

تشير البيانات الإسرائيلية السرية إلى أن غالبية الفلسطينيين الذين أُسروا في غزة خلال الحرب كانوا مدنيين. 

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2019 بمشروعية احتجاز جثث الفلسطينيين كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية، واتهمتها جماعات حقوقية بفعل الشيء نفسه مع المعتقلين الأحياء من غزة.

جحيم تحت الأرض كشف مرعب سجن إسرائيلي سجن تحت الأرض التعذيب في إسرائيل بن غفير سجن راكيفيت الأسرى الفلسطينيين

