«توروب»: جاهزون لمباراة الزمالك.. وننتظر دعم الجماهير

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية فريقه لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غدٍ بتوقيت القاهرة «السابعة والنصف يتوقيت الإمارات» على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

وقال توروب اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قطعنا خطوة مهمة بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى النهائي، وندرك تمامًا معنى هذه المواجهة التاريخية بالنسبة للأهلي وجماهيره.. نحن هنا من أجل التتويج باللقب، وننتظر بفارغ الصبر دعم جماهيرنا ومساندتهم لتحقيق الفوز».

وأضاف: «نعمل باستمرار على تقييم وتطوير الأداء، فليس هناك فريق في العالم يلعب دون أخطاء، والمهم أننا نتعلم ونسعى لمعالجتها. الترابط الهجومي كان مميزًا أمام سيراميكا، وطريقتي تعتمد على حرية الحركة داخل الملعب، والأهم بالنسبة لي هو أداء المجموعة ككل».

وأوضح المدير الفني أن جميع اللاعبين في كامل الجاهزية للمباراة، مشيرًا إلى أنه سيحدد التشكيل الأساسي عقب المران الأخير اليوم.

واختتم توروب حديثه قائلًا: «جراديشار قدم مباراة جيدة أمام سيراميكا ونجح في التسجيل، وتم استبداله فقط للحفاظ عليه من الإجهاد، كما أن هناك لاعبين في طريق العودة بعد التعافي من الإصابة، ومن بينهم محمد شريف».