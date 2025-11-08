حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية

شهدت احدي قري مركز الباجور في محافظة المنوفية تعذيب طفلة علي يد والدها وزوجة الأب.

وألقت قوات الأمن القبض علي الأب وزوجة الأب بتهمة تعذيب نجلته وإلحاق الأذى بها حيث تتواصل التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وتبين تعرض الطفلة للتعذيب والكي بالنار وتركها تأكل بمفردها وتنام في حظيرة الماشية دون غطاء.

وظهرت علامات التعذيب على ظهر الطفلة كما قاموا بحلق شعرها لكي لا تشعر انها أنثي.

وتم اكتشاف الواقعة اثناء توقيع احد الأطباء الكشف عليها حيث تبين ظهور علامات التعذيب وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٢٠٢٥.

وأمرت النيابة بحبس الأب وزوجته على ذمة التحقيقات.