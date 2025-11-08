قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
فن وثقافة

القطة "باستت" هوية مهرجان سيبى الدولي لسينما الطفل والأسرة

أحمد إبراهيم

أطلق مهرجان سيبى الدولى لسينما الطفل والأسرة برئاسة الناقد السينمائي د. مصطفى فهمي، الهوية البصرية الرسمية للمهرجان والمتمثلة في اللوجو المستوحى من الإلهة المصرية القديمة "باستت"، التي تجسد روح وهوية الحضارة المصرية الأصيلة، والمقامة فعالياته بمحافظة قنا التي تشارك في تنظيمه في الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير 2026.

جاء اختيار "باستت" ليعبر عن رؤية وهدف المهرجان في استعادة الهوية المصرية بعاداتها وتقاليدها وقيمها، من خلال إبراز دور الطفل والأسرة باعتبارهما اللبنة الأساسية لبناء المجتمع.

الهوية البصرية 

وفي هذا الإطار، أوضح آرت دايركتور مهندس طارق المغازى، مصمم الهوية البصرية، أن التصميم جاء ليجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة، حيث كُتبت كلمة Sebi برموز مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، تأكيدًا على التمسك بالجذور وهويتنا الاجتماعية والفنية التي يؤكدها الفن المصري القديم والعريق وارتباطه بالإبداع والتعليم والتربية الوجدانية.

وأضاف المغازى أن التصميم يتوسطه قط مستوحى من الإلهة “باستت” برؤية معاصرة تتماشى مع خيال الطفل وعالم السينما، ويُحيط به شريط فيلم منساب في حركة ديناميكية ترمز إلى السرد السينمائي والمغامرة وحرية الخيال، كما يمنح اللونان الأزرق والذهبي الهوية طابعًا يجمع بين الرقي والتاريخ والبهجة المرتبطة بالفن الموجه للأطفال والأسرة.

وأشار رئيس المهرجان ومؤسسه الناقد السينمائي د. مصطفى فهمي إلى أن اختيار "باستت" يرجع لكونها إلهة الموسيقى والرقص والخصوبة وحامية الأطفال، وقد اشتهرت في نهاية الدولة الحديثة بوصفها رمزًا للوفرة والسعادة والحماية لدى المصريين القدماء.

وأكد فهمي أن تحديد الهوية البصرية بشكل يتماشى مع رؤية وهدف المهرجان وتوجه الدولة نحو استعادة الهوية المصرية يمثل خطوة تأسيسية نحو بناء كيان مؤسسي متكامل للمهرجان، الذي يسعى لأن يكون فعالية دولية للعروض والورش والتجارب السينمائية الموجهة للطفل والأسرة، بما يعزز القيم الإنسانية والجمالية وينمي الوعى الفنى لدى الأجيال الجديدة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

