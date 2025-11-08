قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

يسرا : مررت بفترات صعبة في حياتي وقررت إني متكسرش

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم

تحل النجمة الكبيرة يسرا ، ضيفة ثالث حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا وLBC، في حلقة تُعرض الليلة السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتكشف فيها عن أسرار من حياتها الشخصية ومحطات مهمة في مشوارها الفني، إلى جانب لحظات إنسانية تعود بها إلى طفولتها وأيام البدايات.

٥٠ سنة سينما واحتفال خاص

تتحدث يسرا ، خلال الحلقة عن احتفالها هذا العام بمرور ٥٠ عامًا على مشوارها السينمائي، مستعيدة ذكريات شكلت مراحل هامة في حياتها، وكيف حافظت على حضورها ونجاحها طوال هذه السنوات.

سنين صعبة وتجارب قاسية

لأول مرة، تكشف يسرا عن فترات قاسية مرّت بها خلال حياتها، قائلة: “عدت عليا فترات صعبة قوي… وحزن كتير جدًا عبر حياتي، وكنت فاكرة عمري ما هتكلم عنها، و كنت متصورة إنها ممكن تكسرني، بس الحقيقة… إرادتك هي اللي بتحكم و لو اخترت إنك ما تتكسرش… مش هتتكسر.”

وتشير يسرا ، خلال الحديث إلى أن التجارب الصعبة كانت جزءًا من صناعتها كإنسانة وفنانة، وأن القوة والإرادة هما ما يصنعان الاستمرار.

رفضت تغيير شكلها… وتمسّكت بتجاعيد الحياة

وتفتح يسرا ، باب الصراحة حول علاقتها بمظهرها وتقدم العمر، مؤكدة:" “أول ما حد يغيّر شكله… الناس بتحس، وأنا عمري ما غيرت، ربنا إدّاني نعمة وأنا راضية بيها، عمري ما فكرت أغيّر ملامحي، التغيّر المفاجئ بيعمل علامة استفهام… وده خطر.”

وتضيف ضاحكة: "لو أنا قعدة معاك ليل نهار في نفس البيت… وفجأة لقيتني دخلت عليك بحاجة غريبة… هتتخض."

أسرار من حياتها الخاصة

وفي مساحة مليئة بالشفافية، تتحدث يسرا عن حياتها العائلية، وتؤكد أهمية السند الحقيقي في الحياة، قائلة: “أغلى حاجة في حياتي وجود زوجي… اللي كان سندي طوال مشواري.”

كما تحدثت عن بداياتها، وعن اللحظات التي صنعت شخصيتها، مؤكدة أن النجومية تُبنى على الأخلاق والعمل الجاد وحسن المعاملة: “الجهد اللي انت بتعمله… والمعاملة الطيبة مع الناس… هي اللي تخليك نجمة.”

مفاجآت ورسائل محبة

تشهد الحلقة مفاجآت أعدها بلال العربي، تتضمن رسائل حب من أصدقاء يسرا منذ الطفولة، بالإضافة إلى شهادات مؤثرة من نجوم ارتبطت بهم بصداقات طويلة.

وتعلق يسرا على صداقاتها بقولها:"حتى لو أنا مختلفة مع حد… لو وقع… أنا واحد هيكون جنبه من كل قلبي."

أجواء حوارية مختلفة داخل سيارة الفان

تأتي الحلقة ضمن الإطار البصري الخاص بالبرنامج، داخل سيارة فان فاخرة مزودة بإضاءة سينمائية تمنح اللقاء عفوية وصدقًا أكبر، لتظهر يسرا في حالة من القرب والراحة تكشف من خلالها الكثير.

النجمة الكبيرة يسرا يسرا الفنانة يسرا أعمال يسرا أفلام يسرا

