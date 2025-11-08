قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في الأردن ربى آغا، إن مقري السفارة المصرية في العاصمة عمّان والقنصلية المصرية في مدينة العقبة شهدا منذ صباح اليوم إقبالاً ملحوظاً من الجالية المصرية للمشاركة في عملية التصويت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والتعاون بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأضافت ربى آغا  أن السفارة المصرية في عمّان وفّرت كافة التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى أن السلطات الأردنية قدّمت دعماً كاملاً لتأمين وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع وتيسير دخولهم وخروجهم.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن السفارة المصرية كانت قد أعلنت مساء أمس تمديد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، حيث أُغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن، وذلك بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين في الأردن للإدلاء بأصواتهم، نظراً للإقبال الكبير الذي استمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأكدت ربى آغا أن الناخبين المصريين أعربوا عن رضاهم الكامل تجاه التنظيم داخل مقار اللجان الانتخابية، مشيدين بسرعة الإجراءات وسهولتها، وعدم وجود أي تعقيدات أثناء عملية التصويت، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو الإدلاء بالصوت داخل اللجان.

وأشارت إلى أن المشهد الانتخابي للجالية المصرية في الأردن يعكس وعياً سياسياً ومسؤولية وطنية كبيرة لدى الناخبين، الذين حرصوا على المشاركة رغم ارتباطاتهم العملية وبعد المسافات، تأكيداً على حرصهم على دعم مؤسسات الدولة المصرية والمساهمة في استحقاقها الدستوري.

واختتمت مراسلة القاهرة الإخبارية حديثها بالتأكيد على أن العملية الانتخابية في الأردن تسير بانضباط وشفافية عالية، وسط تنسيق متواصل بين السفارة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نجاح عملية التصويت حتى ختام أيام الاقتراع.

الأردن الجالية المصرية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على عاطل ادعى سرقته بالإكراه في القليوبية

المشاجرة

خلافات على قطعة أرض تنتهى بمشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

فتاة

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في البساتين

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد