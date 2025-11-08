قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل: التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل غدًا بلا ركاب| المحطات وتعريفة الركوب
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

منصة WATCH IT
منصة WATCH IT

أعلنت منصة WATCH IT عن مشاركتها كمنصة عرض حصرية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السادسة والأربعين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز صنّاع السينما في مصر والعالم.

في إطار هذه الشراكة المتميزة، تحظى  WATCH IT بحضور بارز ومؤثر في جميع فعاليات المهرجان، بدءًا من السجادة الحمراء في حفلي الافتتاح والختام، مرورًا بعروض الأفلام والندوات التفاعلية، بما يؤكد مكانتها كشريك استراتيجي فعّال في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.

كما تتواجد  WATCH IT ضمن السوق الخاص بالمهرجان،  بهدف التفاعل مع المشاركين، و خاصةً شباب المبدعين والمواهب الصاعدة، التي تحرص  WATCH IT دائمًا على إبرازهم، وإتاحة الفرص أمامهم، وكذلك عرض أعمالهم المتميّزة عبر منصّتها. كما ستشارك  WATCH ITأيضًا في الندوات والحوارات التفاعلية (Panel Talks) ضمن فعاليات المهرجان.

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية باسمWATCH IT  في المهرجان:

في إطار دعمها المستمر للمواهب السينمائية العربية، تقدم WATCH IT جوائز مسابقة "آفاق السينما العربية" باسمها، وتشمل:

• جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي  – قيمتها 10,000 دولار تُمنح للمخرج.

• جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)  – قيمتها 8,000 دولار.

• جائزة أفضل سيناريو –  قيمتها 5,000 دولار.

• جائزة أفضل أداء تمثيلي –  قيمتها 2,000 دولار.

• جائزة أفضل فيلم عربي  – قيمتها 10,000 دولار تُمنح لمنتج الفيلم.

• جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور – (تُمنح بناءً على تصويت الجمهور وقيمتها 10,000 دولار.

عن WATCH IT:

 WATCH ITهي المنصة الرائدة لخدمة بث الفيديو حسب الطلب والمتخصصة في تقديم أفضل محتوى ترفيهي مصري. من الإنتاجات الأصلية إلى مكتبة من المسلسلات، والأفلام، والبرامج، وروائع  من محتوى التراث المصري.

تقدم WATCH IT محتوى عالي الجودة، سواء كنت من محبي الدراما أو الكوميديا أو التشويق أو الوثائقيات، فـ WATCH IT تقدم لك أفضل الحكايات العربية في أي وقت ومن أي مكان

مهرجان القاهرة السينمائي 

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف (A) من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

WATCH IT منصة WATCH IT مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

الطفل يوسف

بعد 5 أيام من الغرق.. انتشال جثة طالب لقي مصرعه بمياه الرياح التوفيقي في بنها

جانب من الحادث بسوهاج

شاب يلقى بنفسه في النيل أمام والده بسوهاج.. وتكثيف الجهود للعثور على الجثمان

نجاح عملية دقيقة ونادرة لاستئصال ورم يزن 6 كجم من جدار الصدر بسلام بورسعيد

لأول مرة.. نجاح عملية لاستئصال ورم يزن 6 كجم من جدار الصدر بسلام بورسعيد

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد