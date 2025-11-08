WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

أعلنت منصة WATCH IT عن مشاركتها كمنصة عرض حصرية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السادسة والأربعين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز صنّاع السينما في مصر والعالم.

في إطار هذه الشراكة المتميزة، تحظى WATCH IT بحضور بارز ومؤثر في جميع فعاليات المهرجان، بدءًا من السجادة الحمراء في حفلي الافتتاح والختام، مرورًا بعروض الأفلام والندوات التفاعلية، بما يؤكد مكانتها كشريك استراتيجي فعّال في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.

كما تتواجد WATCH IT ضمن السوق الخاص بالمهرجان، بهدف التفاعل مع المشاركين، و خاصةً شباب المبدعين والمواهب الصاعدة، التي تحرص WATCH IT دائمًا على إبرازهم، وإتاحة الفرص أمامهم، وكذلك عرض أعمالهم المتميّزة عبر منصّتها. كما ستشارك WATCH ITأيضًا في الندوات والحوارات التفاعلية (Panel Talks) ضمن فعاليات المهرجان.

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية باسمWATCH IT في المهرجان:

في إطار دعمها المستمر للمواهب السينمائية العربية، تقدم WATCH IT جوائز مسابقة "آفاق السينما العربية" باسمها، وتشمل:

• جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي – قيمتها 10,000 دولار تُمنح للمخرج.

• جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) – قيمتها 8,000 دولار.

• جائزة أفضل سيناريو – قيمتها 5,000 دولار.

• جائزة أفضل أداء تمثيلي – قيمتها 2,000 دولار.

• جائزة أفضل فيلم عربي – قيمتها 10,000 دولار تُمنح لمنتج الفيلم.

• جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور – (تُمنح بناءً على تصويت الجمهور وقيمتها 10,000 دولار.

عن WATCH IT:

WATCH ITهي المنصة الرائدة لخدمة بث الفيديو حسب الطلب والمتخصصة في تقديم أفضل محتوى ترفيهي مصري. من الإنتاجات الأصلية إلى مكتبة من المسلسلات، والأفلام، والبرامج، وروائع من محتوى التراث المصري.

تقدم WATCH IT محتوى عالي الجودة، سواء كنت من محبي الدراما أو الكوميديا أو التشويق أو الوثائقيات، فـ WATCH IT تقدم لك أفضل الحكايات العربية في أي وقت ومن أي مكان

مهرجان القاهرة السينمائي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أبرز المهرجانات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف (A) من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).