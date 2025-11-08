النقل: التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل غدًا بلا ركاب| المحطات وتعريفة الركوب

أكدت وزارة النقل أن التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل سيبدأ غدا الأحد 9 نوفمبر 2025، تزامناً مع انطلاق الدورة السادسة من معرض النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة 2025 (TRANS MEA)، وسيكون بلا ركاب، بينما سيبدأ استقبال الركاب الرسمي في الأسبوع الأول من يناير 2026.

وأكدت مصادر بالوزارة لصدى البلد أن الفترة التجريبية مخصصة لإجراء تدريبات مكثفة لكافة طوائف التشغيل المختلفة مؤكدة أن المونوريل لن يستقبل الركاب إلا في بداية العام القادم.

أسعار التذاكر المتوقعة

لم تُعلن الوزارة بعد عن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، ومن المتوقع أن تُحدد حسب المسافة وعدد المحطات.

مشاريع النقل الحديثة المماثلة (مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT) اعتمدت أسعاراً تتراوح بين 10 و20 جنيه حسب عدد المحطات.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الهدف من التسعير هو جعل النقل الجماعي بديلاً اقتصادياً للمواطن مقارنة باستخدام السيارة الخاصة.

محطات مونوريل شرق النيل: أول مشروع من نوعه

ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، ويضم 22 محطة في المرحلة الأولى.

أبرز المحطات

من أهم المحطات في المرحلة الأولى:

العدالة

مسجد مصر

الحي الحكومي

مدينة الفنون والثقافة

حي المال والأعمال

مسجد الفتاح العليم

بيت الوطن

جولدن سكوير

اللوتس

المستثمرين

المشير طنطاوي

جامعة الأزهر

ويعد المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بشرق القاهرة وربطه بالعاصمة الإدارية، متكاملاً مع مترو الخط الثالث عند محطة الاستاد، ومع القطار الكهربائي الخفيف عند محطة مدينة الفنون.