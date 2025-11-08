قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن عن الفائزين بجائزة وليد يوسف للتأليف المسرحي

نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، أسماء الفائزين بمسابقة وليد يوسف للتأليف المسرحي بدورته العاشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.


وجاءت النتائج كالتالي: أولا فرع النصوص الطويلة فازت إسراء محبوب من محافظة القاهرة عن نصها المسرحي «سيليا»، أما  فرع النصوص القصيرة: فازت دعاء جمال فهيم من محافظة القاهرة عن نص «رجل يبحث عن نهاية»، وفي فرع نصوص مسرح الطفل: فاز محمد أحمد شاكر من محافظة الإسكندرية عن نص «صندوق الأحلام»، أما فرع نصوص المونودراما: فاز محمد عبد الفتاح محمود من محافظة الإسكندرية عن نص «يوم مثالي».

تُعد مسابقة "التأليف المسرحي" واحدة من أبرز مسابقات المهرجان، إذ تمثل منصة حقيقية لاكتشاف ودعم الأصوات الشابة في مجال الكتابة المسرحية، وتشجيعهم على خوض التجربة الإبداعية بثقة وجرأة، وقد أسهمت المسابقة على مدار دوراتها السابقة في تقديم أسماء جديدة إلى الساحة المسرحية، وتحفيزهم على تطوير أدواتهم الفنية والفكرية، كما أتاحت لهم فرصة تحويل نصوصهم إلى عروض حية تساهم في إثراء الحركة المسرحية المعاصرة، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في رسالة المهرجان نحو دعم الإبداع الشبابي وصناعة جيل جديد من كتّاب المسرح.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام كلًا من : د. سيد عبد الرازق، وهو كاتب مسرحي وشاعر وباحث من محافظة أسيوط، و الفنان محمود حمدان، وهو ممثل ومؤلف،و الناقدة د. أميرة الشوادفي.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكي ادا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريما لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

