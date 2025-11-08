إغلاق جميع المحطات.. توقف توليد الكهرباء في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة في البلاد، ولم يعد هناك توليد للطاقة الكهربائية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "سنتر إينرجو" في بيان: تم إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا ولا توجد أي قدرة على توليد الطاقة الكهربائية".

و في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة فولتشيه بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب أوكرانيا ومواصلة إبادة قوات كييف المحاصرة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وضرب بنى الطاقة ولوجستيات العدو، بحسب قناة روسيا اليوم.