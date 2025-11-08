السياحة والآثار: نحرص على تطوير آليات استقبال الجمهور بالمتحف الكبير

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب آلاف الزوار في اليوم الأول، حيث شهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا يعكس الاهتمام الشعبي الكبير بالمشروع الوطني الضخم.

وأضاف شاكر خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الإقبال على المتحف كان رد فعل طبيعي وتلقائي من المصريين، مؤكدًا أن آلاف الزوار استطاعوا الاستمتاع بالمكان رغم الزحام الكبير، دون حدوث أي مشكلات.

وأوضح شاكر، أن إدارة المتحف تابعت الحدث لحظة بلحظة، وبدأت في تنفيذ اجتماعات سريعة لمعالجة أي ملاحظات وتوزيع البيانات التنظيمية في نفس اليوم لضمان انسيابية الدخول والخروج، مشيرًا إلى أن تجربة اليوم الأول أظهرت الحاجة لتوفير بدائل إضافية للزوار داخل المتحف، مثل أماكن للجلوس والكافتيريات، بما يساعد في تنظيم حركة الزوار الطويلة، مؤكدًا أن هناك حرصًا على تطوير آليات استقبال الجمهور وتحسين الخدمات بشكل مستمر.

وأكد كبير الأثريين أن هناك ضرورة لوضع خطط مرنة للتعامل مع أعداد الزوار الكبيرة، مع مراعاة سلامة الأسر والأطفال، وتنظيم الجولات داخل المتحف لضمان تجربة زيارة ممتعة وآمنة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على متابعة المعارض بشكل دائم وتطوير الترتيبات بما يواكب حجم المشروع الحضاري الكبير.

وشدد شاكر على أن المتحف يمثل إنجازًا حضاريًا مهمًا لمصر، وأن التفكير المستقبلي حول إدارة الزوار والتخطيط للزيارات اليومية يعتبر من أولويات الفريق الإداري لضمان استدامة التجربة وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن الشغف الجماهيري بالمتحف سيستمر على مدار الفترة المقبلة.