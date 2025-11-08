قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
استعراض الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب ببني سويف

أ ش أ

بحث سكرتير عام محافظة بني سويف حازم عزت بناء على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الاستعدادات النهائية ومتابعة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بمقار اللجان الانتخابية وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق العملية الانتخابية لمجلس النواب والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ضمن محافظات المرحلة الأولى .

وأكد السكرتير العام -حسب بيان عن المحافظة اليوم السبت- توجيهات المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المراكز والمدن، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط مؤكداً أهمية تيسير مشاركة المواطنين وتسهيل وصولهم إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، في إطار من الحياد التام والالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أي تمييز.

كما استعرض السكرتير العام خطة العمل الميدانية التي تم إعدادها لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية التي يبلغ عددها 448 مقراً انتخابياً، تضم 479 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة، موجهاً بسرعة إنهاء أعمال النظافة العامة حول المقار، ورفع كفاءة المرافق، والتأكد من توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل اللجان، أثناء سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن المحافظة تبذل أقصى جهد لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.

