محمد عبدالرحمن توتا يكشف كواليس تعاونه مع ياسمين رئيس ..خاص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا كواليس تعاونه مع الفنانة ياسمين رئيس فى فيلمها الأخير “ماما وبابا” الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا عند عرضه بالسينمات.

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح خاص لـ صدى البلد: شعرت بارتياح كبير في التعامل معها، لأنها محترفة ومتواضعة، وتتعامل مع زملائها بروح طيبة وتعاون حقيقي، والكيمياء بيننا ظهرت سريعًا على الشاشة، وكان هناك انسجام واضح في الأداء، وهذا أمر لا يمكن اصطناعه، بل ينبع من احترام متبادل وثقة بين الطرفين، وأنا شخصيًا أقدر ياسمين كثيرًا كممثلة، وأرى أنها واحدة من أبرز النجمات في جيلها، وأتمنى أن يتكرر التعاون بيننا في أعمال قادمة، لأنها فنانة تضيف كثيرًا لأي مشروع تشارك فيه.

فيلم ماما وبابا

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وشاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.

تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.