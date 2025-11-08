توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك غدًا، الأحد، مشددًا على أن الأهلي جاء إلى البطولة من أجل الفوز باللقب وليس لمجرد المشاركة.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما حجز الزمالك مقعده في المباراة النهائية بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نجحنا في تحقيق هدفنا الأول بالتأهل إلى النهائي، ونعرف تمامًا قيمة مباراة القمة بالنسبة للأهلي وجماهيره. نحن هنا من أجل الفوز بالبطولة والعودة بها إلى مصر".

وأضاف المدير الفني: "ننتظر مواجهة الزمالك بشغف كبير، خصوصًا في حضور الجماهير، ونسعى لتقديم أداء قوي يُرضي جمهور الأهلي. تدربنا بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين، وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة".

وتابع توروب حديثه عن التطور الفني للفريق: "نحاول الاستفادة من كل دقيقة في المباريات لتحسين الأداء، ونتعلم دائمًا من أخطائنا. تحدثت مع اللاعبين بشأن الهدف الذي استقبلناه في المباراة الماضية، ونركز على تطوير الجانب الدفاعي وتقليل الفرص التي يمنحها الفريق للمنافسين".

وأوضح المدرب الدنماركي أن الفريق يشهد تحسنًا تدريجيًا في الأداء: "لاحظت تحسنًا كبيرًا في التنظيم الدفاعي والهجومي، ومع مرور الوقت يظهر أسلوب اللعب الذي نعمل عليه في التدريبات. لا يمكن أن يتقن اللاعبون كل التفاصيل في 4 أو 5 أسابيع فقط، لكننا نتطور باستمرار".

وعن التحضيرات الأخيرة، قال توروب: "الكل جاهز، وسنحدد التشكيل الأساسي بعد المران الختامي. درسنا الزمالك جيدًا، ووضعنا خطتنا بالطريقة التي نراها الأنسب، لكن لن أتحدث عن تفاصيلها احترامًا للمنافس".

واختتم حديثه مشيدًا بأداء لاعبيه في المباراة السابقة: "قدمنا أفضل أداء هجومي منذ توليت المسئولية، ورأينا ملامح أسلوب اللعب الذي نعمل عليه يظهر في الملعب. الفوز يحتاج دائمًا لاعبين يملكون شخصية وقدرات خاصة، وتريزيجيه قدم ذلك بشكل مميز في اللقاء الماضي، ليس فقط لأنه سجل هدفًا، بل بسبب أدائه الجماعي الرائع طوال المباراة".