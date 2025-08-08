طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم طارق مجدي حكماً للساحة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت، السبت، فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم كلا من، طارق مجدي حكم ساحة، شريف عبد الله وإسلام أبو العطا (مساعدين)، أحمد ناصر (حكماً رابعاً)، مصطفى مدحت ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

ويستهل الأهلي مشواره فى مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء غدٍ، السبت، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.

وينتظر الأهلي فى أول 10 مباريات بالدوري مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.