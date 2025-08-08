نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنان سيد صادق، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان سيد صادق حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية، عمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، ساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون. عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم (حسن ومرقص) و(كدة رضا) و(الامبراطور) و(فوزية البرجوازية)، أما التلفزيون فعمل في مسلسل (فرقة ناجي عطا الله) و(يتربى فى عزو) و(النساء قادمون) وغيرها من الأعمال.

وكان الفنان سيد صادق تم تكريمه في مهرجان الدراما بنسخته الثانية الذى أقيم في مدينة العلمين العام قبل الماضي.