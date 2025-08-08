قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الجمعة 8-8-2025 فى البنك الأهلى ومصر

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، داخل السوق الرسمية.

وفقد سعر الدولار مقابل الجنيه ما يقارب من قرشين اثنين داخل السوق الرسمية مع تعاملات اليوم الجمعة بعد زيادة طفيفة سجلها أمس الخميس.

لماذا التراجع؟

أرجعت مصادر مصرفية انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال اليوم الجمعة، نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي حتى السبت المقبل.

آخر تحديث لسعر الدولار 

مع آخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه والذي سجله مساء أمس الخميس نحو  48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، المصرف المتحد".

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48,5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب".

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC،التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، البركة، فيصل الاسلامي"

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع 

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي"

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الافريقي الدولي، الاسكندرية”

