مصطفى بكري: طوفان الأقصى قتح الباب لتجنيد عناصر جديدة لصالح تنظيم الإخوان

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جماعة الإخوان تسعى لتنفيذ مخططاتها من خلال كيانات أخرى، بالمشاركة مع شخصيات ليبرالية وغيرها.

عملية طوفان الأقصى

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أنه بعد الفشل الذي عاشته الجماعة في العديد من البلدان، وعندما جاءت عملية طوفان الأقصى فتحت الباب لتجنيد عناصر جديدة لصالح تنظيم الجماعة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك عدد من المراكز التي تتولى التدريب والتي منها مركز الجزيرة التابع لقناة الجزيرة، والذي يستهدف تجنيد الشخص لصالح التنظيم.



