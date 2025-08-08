قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أثره كبير على النفس.. يسري جبر يحذر: لا تتشوفوا إلى فتنة الدجال

يسري جبر
يسري جبر
أحمد سعيد

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في الحديث الشريف من أن نشتهي النظر إلى الدجال عند خروجه، لما في فتنته من أثر بالغ على القلوب والنفوس، موضحًا أن المدينة المنورة ترجف ثلاث رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق، أما المؤمن فالثبات والاعتصام بالله هو طريقه للنجاة.

وأضاف الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن فتنة الدجال ستكون شديدة، إذ يظهر في زمن جفاف وغلاء وفقر مدقع، فيُقبل الناس عليه طلبًا للمنفعة، وهو يزعم أنه يملك الجنة والنار، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جنته نار، وناره جنة، فيكون الأمر قلبًا للحقائق.

وأوضح الدكتور يسري جبر أن هذه الفتنة قد تبدو معقولة اليوم مع تطور تقنيات الهولوجرام والتصوير الثلاثي، التي تُمكن من عرض مشاهد وهمية واقعية تمامًا، كما يُتوقع أن تصبح السينمات مستقبلًا قائمة على هذه التقنية، فما بالك بمن يستخدمها في الفتنة والخداع العقائدي، موضحا "يمكن أن يُخيَّل للناس أن عنده جنة ونار ومال وكرامات، وهي كلها موجات وخدع بصرية".

يسري جبر: الله ييسر للدجال المال ويمده استدراجًا

وأكد الدكتور يسري جبر أن الله قد ييسر له المال ويمده استدراجًا، بل وقد يهيئ له خوارق تظهر للناس إما بالإيهام أو التطور العلمي، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فيخرج إليه كل كافر ومنافق"، ما يدل على وجود كفار ومنافقين في المدينة عند خروجه، مشيرًا إلى أن السماح حاليًا بدخول غير المسلمين إلى الحرمين قد يكون من علامات هذا الزمان.

وقال الدكتور يسري جبر إن المؤمنين سيبقون في المدينة بعد الرجفات، وإن الرجل الصالح سيدنا الخضر، ويُقال إن اسمه بليّا بن ملكان، سيخرج في ذلك الوقت مع الخارجين لا لطلب الدنيا، بل لكشف حال الدجال ونصح المسلمين، موجهًا نصيحته: "اجعل نيتك في الحركة والنشاط نصحًا للناس وطاعة لله، تأمن الفتن، ونسأل الله أن يؤمننا من فتنة الدجال".

الدكتور يسري جبر يسري جبر الأزهر النبي الدجال فتنة الدجال المسيح الدجال

