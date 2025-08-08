تقارير إعلامية: تحركات دولية لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة

كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" (أ ف ب)، أن عدة دول طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، من أجل مناقشة الخطة الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بقطاع غزة، والتي أثارت موجة من القلق الدولي بشأن تداعياتها الإنسانية والسياسية.

ووفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، فإن التحرك يأتي في إطار جهود دبلوماسية لتنسيق رد عالمي موحّد، في محاولة لوقف التصعيد ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، الذي يعيش أوضاعاً حرجة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

قلق أممي واسع من خطط الاحتلال

وتتخوف العديد من العواصم الغربية والشرقية من أن تؤدي الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة بالكامل إلى موجة نزوح جماعي وتهجير قسري للفلسطينيين، إضافة إلى تفاقم الأزمات الصحية والمعيشية، في ظل حصار طويل وموجات قصف مستمرة.