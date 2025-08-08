استعراضات فلكلورية ضمن فعاليات مصر تتحدث عن نفسها بالغربية

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، إقبالا من أهالي المدينة، لحضور العرض الفني، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها".

بدأت فعاليات الليلة بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة طنطا للفنون الشعبية، بقيادة المدرب الفنان رامي جوهر، وبمصاحبة موسيقى الفنان محمد العربي، باقة منوعة من الرقصات والتابلوهات الشعبية، التي عكست من خلالها شكل الفلكلور التراثي لمحافظة الغربية، ومن بينها: التنورة، حمص وحلاوة طنطا، الغوازي، الفرح، سوق النحاسين، الذكر.

كما أحيت الفرقة الإستعراضية تراث البادية المصرية بتقديم استعراض الحجالة، الذي استحوذ على إعجاب وتصفيق الحضور.

وفي سياق آخر، ناقشت مكتبة دار الكتب في طنطا “خطورة تفشي الشائعات في المجتمع”، وذلك بحضور د. سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالغربية، الذي أكد ضرورة توخي الحذر قبل نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها من الجهات المعنية بذلك.

وجاء ذلك، ضمن الفعاليات التثقيفية والتوعية المنفذة بالعديد من المواقع الثقافية، التابعة لفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي.