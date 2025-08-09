قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

204761 طالب يبدأون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 اليوم

ياسمين بدوي

تنطلق اليوم السبت 9 أغسطس 2025 ، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 لطلاب نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا لطلاب نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، وطلاب الدمج بكل نوعية .

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم دخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 يبلغ 204761 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 .

جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 ، نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة تحميل جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 ، نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية من موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/4hynodsu/20250729095537098-1.pdf 

وسبق وأن أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بحسن سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول “العملية والمعملية والتحريرية” والتي انعقدت  خلال الفترة من 22 مايو إلى 23 يونيو 2025 والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

