إنجاز جديد .. معهد بحوث الصحة الحيوانية يجدد اعتماد مركز التدريب للعام السادس

أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة نجاح مركز التدريب والتعلم والاستشارات في تجديد اعتماده الدولي للعام السادس على التوالي وفقًا للمواصفة القياسية ISO 21001:2018، من خلال شركة ACCENT المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بتعزيز ورفع مستوي المهارات الفنية والعلمية للباحثين والعاملين في القطاع الزراعي لتنمية قدراتهم وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

يعكس هذا الإنجاز مدي التزام مركز التدريب باستخدام افضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات التدريب والتعليم، ضمانًا لجودة المحتوى والعملية التدريبية بشكل متكامل.

أوضحت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد،بحوث الصحة الحيوانية أن استمرار الاعتماد الدولي يُعتبر تتويجًا لجهود الفريق المتواصل وسعي المعهد الدائم لتحسين كفاءة الخدمات.

شددت عيد على حرص المعهد على الالتزام بأحدث المعايير الدولية لتقديم خدمات تدريبية واستشارية تسهم في تطوير كفاءات العاملين بمجال الصحة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. وأشارت إلى ريادة المركز على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن الاعتماد الدولي يعزز من مصداقيته كوجهة مرجعية موثوقة.

وأضافت أن المركز يقدم حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة، مثل تشخيص الأمراض الحيوانية، السلامة الحيوية، وإدارة جودة المعامل.هذا ويوجه مركز التدريب المعتمد جهوده نحو تطوير مهارات الأطباء البيطريين والباحثين والفنيين، مع تزويدهم بالمعرفة والامكانات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية.