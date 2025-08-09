قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم تحدث من قبل .. بوتين أول رئيس روسي يزور ألاسكا.. ما السبب؟
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح وأتربة ..تعرف علي طقس السعودية اليوم
أمريكا تخطط لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية
خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا
65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال
الأحد .. مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟
حتى نهاية الشهر.. كلنا واحد توفر السلع للناس بأسعار مخفضة
عمر عوض الله: إسرائيل تنفذ مشروعاً استعمارياً يمتد إلى كامل أراضي فلسطين
تحرك جديد من الإسماعيلي للحفاظ على نجم الفريق .. تفاصيل مهمة
أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
غنى لـ عمرو دياب ودعا لـ أنغام.. لقطات من حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
أخبار البلد

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

علا محمد

تعيش أسرة في حالة من القلق الدائم و المعاناة بعد أن فقدت اثنين من أبنائها بسبب مرض ضمور العضلات من نوع دوشين. الآن، تخشى الأسرة أن يلحق الابن الأصغر، يونس، بشقيقيه في نفس المصير المؤلم.

وأصيب الشقيقان الأكبر زياد و عمر بمرض دمور العضلات أيضاً في سن مبكرة، وبدات حالتهما تتدهور تدريجيًا رغم محاولات الأسرة لتوفير العلاج المناسب ولكن تكاليف العلاج الباهظة وصعوبة الحصول على الدواء المناسب أثرت بشكل كبير على قدرة الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لهما حتي فقدت القدرة علي الحركة .

في حين أن يونس، الأصغر سنًا، قد أظهرت الفحوصات إصابته بنفس المرض، إلا أنه لا يزال في مرحلة مبكرة يمكن فيها إنقاذه إذا تلقى العلاج الجيني المناسب في الوقت المناسب، والأسرة تتطلع الآن إلى أي أمل يمكن أن يساعد يونس على تجنب نفس المصير الذي واجهه شقيقاه.

مرض ضمور العضلات يونس زياد و عمر انقذوا الطفل يونس يونس ودمور العضلات

