أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

تعيش أسرة في حالة من القلق الدائم و المعاناة بعد أن فقدت اثنين من أبنائها بسبب مرض ضمور العضلات من نوع دوشين. الآن، تخشى الأسرة أن يلحق الابن الأصغر، يونس، بشقيقيه في نفس المصير المؤلم.

وأصيب الشقيقان الأكبر زياد و عمر بمرض دمور العضلات أيضاً في سن مبكرة، وبدات حالتهما تتدهور تدريجيًا رغم محاولات الأسرة لتوفير العلاج المناسب ولكن تكاليف العلاج الباهظة وصعوبة الحصول على الدواء المناسب أثرت بشكل كبير على قدرة الأسرة على تقديم الرعاية اللازمة لهما حتي فقدت القدرة علي الحركة .

في حين أن يونس، الأصغر سنًا، قد أظهرت الفحوصات إصابته بنفس المرض، إلا أنه لا يزال في مرحلة مبكرة يمكن فيها إنقاذه إذا تلقى العلاج الجيني المناسب في الوقت المناسب، والأسرة تتطلع الآن إلى أي أمل يمكن أن يساعد يونس على تجنب نفس المصير الذي واجهه شقيقاه.