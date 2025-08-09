استحداث 12 برنامجا دراسيا جديد بكليات جامعة بنها.. ومنصة جديدة لتسويق مشروعات التخرج

تسعى جامعة بنها ، إلى التقدم والتطوير على مختلف الأصعدة ، وقامت بعدة خطوات لتحقيق هذا التقدم..

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الإنجازات التى حققتها الجامعة على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى التصنيفات العالمية أو على مستوى الأنشطة الداخلية والمجتمعية خلال

العام الاكاديمي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ومن أبرز هذه الإنجازات:

على المستوى الأكاديمي والتصنيفات العالمية:

حصلت جامعة بنها على مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية المرموقة مثل تصنيف التايمز البريطاني وتصنيف "يو اس نيوز" الأمريكي، حيث احتلت مراتب ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا وصنفت لأول مره عالميا في تصنيف كيو اس البريطاني. واحتلت الجامعة المركز 351 عالميًا والثالث محليًا في تصنيف الجامعات الخضراء "جرين متريك" لعام 2025، مما يعكس اهتمامها بالاستدامة البيئية. وتقدمت الجامعة 23 مركزًا دوليًا في تصنيف "يو اس نيوز" الأمريكي لعام 2025-2026، واحتلت الترتيب 18 أفريقيًا و10 على مستوى الجامعات المصرية.

كما نشرت الجامعة أكثر من 1900 بحث علمي في المجلات والدوريات العلمية الدولية، وحصلت على اكثر من 24 مشروع ما بين مشروع تطوير ومشروع بحثي ممولة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي واكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مما يعكس جهود الجامعة في مجال البحث العلمي.

تطوير البنية التحتية:

استثمرت الجامعة اكثر من 500 مليون جنيه في المشروعات الإنشائية والتجهيزات بأحدث الآلات والمعدات لخدمة الطلاب وأهالي محافظة القليوبية.

كما تم افتتاح أعمال تطوير مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعي وزيادةعدد الاسرة الي ٢١٦ سرير، بالإضافة إلى تخصيص 10 أفدنة لإنشاء جامعة بنها التكنولوجية بمقر الجامعة بالعبور بعدد 4 كليات و 27 برنامج دراسي، كما وافق المجلس الاعلى للجامعات على انشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا لمنح درجات مزدوجة للدبلوم والماجستير والدكتوراة في مجالات التمريض والتجارة الدولية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

محو الأمية:

قامت الجامعة بمحو أمية اكثر من 4000 مواطنًا، والكشف الطبي على اكثر من 8000 آخرين من خلال 47 قافلة طبية نظمتها الجامعة للقرى الاكثر احتياجا والمدارس بمحافظة القليوبية الي جانب العديد من القوافل الزراعية والبيطرية وقوافل الارشاد الأسري.

وتم إدخال تطبيقات تكنولوجية جديدة في الجامعة ضمن منظومة التحول الرقمي، مما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة.

كما تم افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني لتأهيل الخريجين لسوق العمل، كما نظمت الجامعة عدة ملتقيات للتوظيف حيث وفرت هذه الملتقيات اكثر من 1000 فرصة تدريب و 1500 فرصة عمل من خلال الشركات المشاركة.

الأنشطة الطلابية:

تم تنفيذ اكثر من 1600 مبادرة ونشاط طلابي خلال العام وحصل طلاب الجامعة على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، مما يعكس اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم.

تطوير الكليات:

تم استحداث 12 برنامج دراسي جديد بعدد من كليات الجامعة يواكب سوق العمل ووظائف المستقبل ، كما حصلت 6 برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تم البدأ في تنفيذ عدد من المشروعات انشائية الجديدة لتحسين السعة الاستيعابية للطلاب وتحسين بيئة التعلم داخل الحرم الجامعي ومنها مجمع المدرجات المركزي بكفر سعد ومبنى كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية وحمام سباحة نصف أولمبي ومجمع للخدمات الرياضية والمعسكر الدائم لطلاب جامعة بنها بسيدي عبد الرحمن بمطروح الي جانب استكمال البنية التحتية والتجهيزات لمجمع المعامل المركزية وذلك الي جانب أعمال الصيانة السنوية بكليات الجامعة والمدن الجامعية. وتوريد وتركيب 15 مصعد بكليات الجامعة، الي جانب رفع القدرة الكهربية للحرم الجامعي بكفر سعد الي 8 ميجا لتغطية احتياجات المنشآت الجديدة وجاري توصيل الغاز الطبيعي للحرم الجامعي.

الاستثمار بمشروعات التخرج:

أنشأت الجامعة منصة لمشروعات التخرج بهدف تحقيق أقصى استفادة من المشروعات التطبيقية التي يقوم بها الطلاب، وتسويقها والاستفادة منها من خلال شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها.