قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علماء: تصوير واحد بالرنين المغناطيسي يكشف مدى سرعة تقدمك بالسن

الرنين المغناطيسي
الرنين المغناطيسي

كشف فريق من الباحثين عن إمكانية استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ كأداة للتنبؤ بسرعة تقدم الإنسان في العمر، الأمر الذي قد يفتح آفاقًا جديدة للتنبؤ بالأمراض المزمنة والوقاية منها قبل ظهور أعراضها.

الدراسة، التي نشرت في الأول من يوليو بمجلة Nature Aging، طورت مقياسًا جديدًا للشيخوخة البيولوجية أطلق عليه اسم DunedinPACNI، يعتمد على تحليل صورة واحدة للدماغ عبر خوارزميات التعلم الآلي، وبحسب القائمين على البحث، فإن هذا المقياس يمكنه التنبؤ بمخاطر الإصابة المستقبلية بضعف القدرات الإدراكية والخرف، وأمراض القلب، والضعف البدني، وحتى الوفاة المبكرة.

قاد الدراسة البروفيسور أحمد الحريري من جامعة ديوك، الذي أوضح أن الأداة الجديدة تقيس معدل الشيخوخة في لحظة معينة استنادًا إلى خصائص بنية الدماغ، مثل حجم وسمك مناطقه ونسبة المادة البيضاء إلى الرمادية، وتم تطويرها باستخدام بيانات من “دراسة دنيدن” في نيوزيلندا، التي تابعت أكثر من ألف شخص منذ ولادتهم في أوائل السبعينيات وحتى منتصف العمر.

وللتحقق من دقة الأداة، تمت مقارنتها بمؤشر سابق طوره نفس الفريق يعرف بـ DunedinPACE، والذي يعتمد على تحليل العلامات الكيميائية المرتبطة بالحمض النووي.

وأظهرت النتائج توافقًا كبيرًا بين الطريقتين، ما يعزز موثوقية المقياس الجديد خاصة في الدراسات التي لا تتوفر فيها بيانات جينية ولكن تحتوي على صور بالرنين المغناطيسي.

اختبر الباحثون أداء الأداة على قواعد بيانات ضخمة، بينها UK Biobank التي تضم أكثر من 42 ألف تصوير دماغي، ومبادرة تصوير مرض ألزهايمر (ADNI)، وبيانات من خمس دول بأمريكا الجنوبية، وأكدت النتائج أن المقياس قادر على التنبؤ بمعدل الشيخوخة بدقة، وربطه بمؤشرات صحية مثل قوة القبضة، وسرعة المشي، ومعدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض التنفسية المزمنة، بالإضافة إلى الوفاة.

ويرى الخبراء أن هذه التقنية قد تمهد الطريق لاستخدامها كأداة سريرية لتخصيص التدخلات الطبية، والتنبؤ بالمخاطر الصحية للأفراد حتى قبل ظهور الأعراض، ويؤكد الحريري أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد المعايير التي تميز بين الشيخوخة “الصحية” و”المتسارعة”، بهدف تطبيق الأداة على نطاق أوسع في المستقبل.

المصدر: ‏livescience

الرنين المغناطيسي أمراض القلب الخرف الأمراض التنفسية المزمنة الشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

الكتب

الأوقاف في اليوم العالمي لمحبي الكتب: أداة لبناء الوعي ومواجهة التطرف

تأخير صلاة الظهر

هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بسبب العمل فيه إثم؟

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية تمنع استخدام الأدوات الحادة والزواحف في احتفالات المولد النبوي

بالصور

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب "روبوتاكسي"

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

المزيد