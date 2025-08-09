علماء: تصوير واحد بالرنين المغناطيسي يكشف مدى سرعة تقدمك بالسن

كشف فريق من الباحثين عن إمكانية استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ كأداة للتنبؤ بسرعة تقدم الإنسان في العمر، الأمر الذي قد يفتح آفاقًا جديدة للتنبؤ بالأمراض المزمنة والوقاية منها قبل ظهور أعراضها.

الدراسة، التي نشرت في الأول من يوليو بمجلة Nature Aging، طورت مقياسًا جديدًا للشيخوخة البيولوجية أطلق عليه اسم DunedinPACNI، يعتمد على تحليل صورة واحدة للدماغ عبر خوارزميات التعلم الآلي، وبحسب القائمين على البحث، فإن هذا المقياس يمكنه التنبؤ بمخاطر الإصابة المستقبلية بضعف القدرات الإدراكية والخرف، وأمراض القلب، والضعف البدني، وحتى الوفاة المبكرة.

قاد الدراسة البروفيسور أحمد الحريري من جامعة ديوك، الذي أوضح أن الأداة الجديدة تقيس معدل الشيخوخة في لحظة معينة استنادًا إلى خصائص بنية الدماغ، مثل حجم وسمك مناطقه ونسبة المادة البيضاء إلى الرمادية، وتم تطويرها باستخدام بيانات من “دراسة دنيدن” في نيوزيلندا، التي تابعت أكثر من ألف شخص منذ ولادتهم في أوائل السبعينيات وحتى منتصف العمر.

وللتحقق من دقة الأداة، تمت مقارنتها بمؤشر سابق طوره نفس الفريق يعرف بـ DunedinPACE، والذي يعتمد على تحليل العلامات الكيميائية المرتبطة بالحمض النووي.

وأظهرت النتائج توافقًا كبيرًا بين الطريقتين، ما يعزز موثوقية المقياس الجديد خاصة في الدراسات التي لا تتوفر فيها بيانات جينية ولكن تحتوي على صور بالرنين المغناطيسي.

اختبر الباحثون أداء الأداة على قواعد بيانات ضخمة، بينها UK Biobank التي تضم أكثر من 42 ألف تصوير دماغي، ومبادرة تصوير مرض ألزهايمر (ADNI)، وبيانات من خمس دول بأمريكا الجنوبية، وأكدت النتائج أن المقياس قادر على التنبؤ بمعدل الشيخوخة بدقة، وربطه بمؤشرات صحية مثل قوة القبضة، وسرعة المشي، ومعدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض التنفسية المزمنة، بالإضافة إلى الوفاة.

ويرى الخبراء أن هذه التقنية قد تمهد الطريق لاستخدامها كأداة سريرية لتخصيص التدخلات الطبية، والتنبؤ بالمخاطر الصحية للأفراد حتى قبل ظهور الأعراض، ويؤكد الحريري أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد المعايير التي تميز بين الشيخوخة “الصحية” و”المتسارعة”، بهدف تطبيق الأداة على نطاق أوسع في المستقبل.

المصدر: ‏livescience