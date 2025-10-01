هشام حنفي: الزمالك ساعد الأهلي في تحسين موقفه بالدوري.. وتعجبت من غياب «الجزيري» عن القمة

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك لعب دورًا كبيرًا في عودة الأهلي إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد خسارته في لقاء القمة الذي جمع الفريقين بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وانتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال “حنفي” في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك لم يتمكن من استغلال تقدمه في بداية المباراة، بل ساعد الأهلي على العودة وتحسين موقفه في جدول الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لم يعد قادرًا على تحقيق الفوز أمام المارد الأحمر في المواجهات المباشرة.

وأضاف أن الزمالك بدأ اللقاء بشكل جيد خلال أول عشر دقائق فقط، لكنه لم يحافظ على نفس الأداء والروح، وهو ما منح الأهلي فرصة للعودة. ولفت إلى أن الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية فقدا التركيز في بداية اللقاء، قبل أن يستعيد الفريق الأحمر زمام الأمور.

كما أبدى “حنفي” استغرابه من غياب التونسي سيف الدين الجزيري عن تشكيل الزمالك، مؤكدًا أنه من اللاعبين الذين يجيدون الظهور في مباريات القمة، وكان من الممكن أن يصنع الفارق في النتيجة.

واختتم "حنفي" تصريحاته بالتأكيد على أن عماد النحاس، المدير الفني للأهلي، يعلم تمامًا أن استمراره لن يطول حتى بعد الفوز على الزمالك، وهو أمر متفق عليه مسبقًا مع إدارة النادي.