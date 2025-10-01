قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
رياضة

هشام حنفي: الزمالك ساعد الأهلي في تحسين موقفه بالدوري.. وتعجبت من غياب «الجزيري» عن القمة

الجزيري
الجزيري
محمد سمير

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك لعب دورًا كبيرًا في عودة الأهلي إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد خسارته في لقاء القمة الذي جمع الفريقين بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وانتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال “حنفي” في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك لم يتمكن من استغلال تقدمه في بداية المباراة، بل ساعد الأهلي على العودة وتحسين موقفه في جدول الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لم يعد قادرًا على تحقيق الفوز أمام المارد الأحمر في المواجهات المباشرة.

وأضاف أن الزمالك بدأ اللقاء بشكل جيد خلال أول عشر دقائق فقط، لكنه لم يحافظ على نفس الأداء والروح، وهو ما منح الأهلي فرصة للعودة. ولفت إلى أن الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية فقدا التركيز في بداية اللقاء، قبل أن يستعيد الفريق الأحمر زمام الأمور.

كما أبدى “حنفي” استغرابه من غياب التونسي سيف الدين الجزيري عن تشكيل الزمالك، مؤكدًا أنه من اللاعبين الذين يجيدون الظهور في مباريات القمة، وكان من الممكن أن يصنع الفارق في النتيجة.

واختتم "حنفي" تصريحاته بالتأكيد على أن عماد النحاس، المدير الفني للأهلي، يعلم تمامًا أن استمراره لن يطول حتى بعد الفوز على الزمالك، وهو أمر متفق عليه مسبقًا مع إدارة النادي.

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

